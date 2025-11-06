Camioneta fue arrollada por el Tren de la Sabana en Chía: el conductor resultó lesionado

Colombia

Un accidente entre el Tren de la Sabana y una camioneta particular se registró este jueves en jurisdicción del municipio de Chía, Cundinamarca. El hecho ocurrió en el cruce que conecta la Autopista Norte con la carretera Central del Norte (carrera 7), a la altura del restaurante El Pórtico.

De acuerdo con la Red de Apoyo Bogotá y Cundinamarca, las autoridades atendieron rápidamente la emergencia. En las imágenes difundidas se observa la camioneta blanca, de placas ZZT 640, con la parte frontal completamente destruida.

El balance de las autoridades

El conductor del vehículo resultó lesionado, pero no presentó heridas de gravedad. Personal del Cuerpo de Bomberos de Chía y la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para controlar la situación y retirar los vehículos involucrados.

El siniestro provocó una fuerte congestión vehicular en la Autopista Norte y en la vía que conduce hacia la carrera 7 durante varias horas.

Según los reportes preliminares, la colisión se habría originado por una imprudencia en el cruce ferroviario. No obstante, las autoridades locales adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del hecho.

No es el primer caso

El Tren de la Sabana ha estado involucrado en otros accidentes en lo que va del año, especialmente en zonas del norte de Bogotá y municipios aledaños.

Uno de los más recientes ocurrió el 19 de octubre de 2025, cuando un ciclista perdió la vida tras ser impactado por el tren en la carrera 9 con calle 151, en el norte de la capital. En esa ocasión, las autoridades de tránsito y criminalística realizaron las labores de inspección y levantamiento del cuerpo.