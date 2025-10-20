Domiciliario murió atropellado por tren de la Sabana en el norte de Bogotá

Bogotá D.C

En la tarde de este domingo 19 de octubre se presentó un trágico accidente en el norte de Bogotá. Un hombre que iba en bicicleta fue arrollado por el tren de la Sabana en la calle 152 con carrera novena.

Este hecho consternó a los habitantes del sector por lo que las autoridades llegaron inmediatamente a atender el caso.

De acuerdo con información preliminar, se trataría de un hombre que trabajaba para la empresa Didi, pues llevaba una maleta con el logo de esta aplicación por lo que se deduce que era domiciliario.

El tren se movilizaba por el ferrocarril en sentido norte-sur y el hombre se atravesaba con su bicicleta por esta vía sentido occidente-oriente.

Debido a la gravedad del hecho, las autoridades de tránsito cerraron el perímetro de la zona mientras un grupo de criminalística realizaba las labores de investigación y levantamiento del cuerpo.

Hacía las 7 de la noche se terminó la labor, pero las autoridades continúan en la investigación del caso para esclarecer los hechos.