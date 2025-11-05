Elecciones en Colombia: comicios en Villeta y Magdalena, y referendo en Paz de Ariporo en noviembre

Colombia

La Registraduría Nacional anunció la realización de tres procesos democráticos durante el mes de noviembre en diferentes regiones del país.

Estos comicios, que se desarrollarán los días 9, 23 y 30 de noviembre, fueron convocados luego de decisiones judiciales y administrativas que anularon resultados anteriores o habilitaron mecanismos de participación ciudadana.

La entidad electoral avanza en la organización logística y técnica de las jornadas, en articulación con las autoridades locales, departamentales, la Fuerza Pública y los organismos de control.

Elección de alcalde en Villeta – 9 de noviembre

El primer proceso se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre, cuando los habitantes de Villeta, Cundinamarca, elijan nuevamente a su alcalde.

Esta elección se realiza tras la anulación de la elección anterior por parte del Consejo de Estado, lo que obligó a convocar a nuevos comicios.

Un total de 25.202 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales 12.496 son mujeres y 12.706 hombres.

La Registraduría Nacional instalará 70 mesas de votación distribuidas en 10 puestos, y contará con 511 jurados de votación (420 titulares y 91 remanentes), quienes ya fueron capacitados para garantizar la transparencia de la jornada.

Elección de gobernador del Magdalena – 23 de noviembre

El segundo proceso se realizará el domingo 23 de noviembre, cuando los habitantes del Magdalena elijan nuevamente a su gobernador, luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de los comicios del 29 de octubre de 2023.

En esta elección atípica, 1.094.215 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto, 548.402 mujeres y 545.813 hombres.

La Registraduría instalará 389 puestos de votación en las zonas urbanas y rurales de los 30 municipios del departamento, que estarán compuestos por 2.924 mesas de votación.

La entidad trabaja de manera coordinada con la Gobernación, la Policía Nacional, el Ejército y la Procuraduría, para garantizar la seguridad y normal desarrollo del proceso electoral.

Referendo derogatorio en Paz de Ariporo – 30 de noviembre

El tercer proceso democrático de noviembre tendrá lugar el 30 de noviembre en Paz de Ariporo, Casanare, donde los ciudadanos decidirán si derogan o no el Acuerdo 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022, expedido por el Concejo Municipal, relacionado con el servicio de alumbrado público.

En esta jornada podrán votar 28.360 ciudadanos (13.927 mujeres y 14.433 hombres), distribuidos en 41 mesas ubicadas en 11 puestos de votación.

El municipio, uno de los más extensos del departamento, contará con el acompañamiento de la Fuerza Pública y observadores electorales para velar por el normal desarrollo del referendo.

¿Cómo consultar el lugar de votación?

La Registraduría recordó a los ciudadanos que pueden consultar su lugar de votación ingresando a la página web www.registraduria.gov.co, en la sección “Electoral”, opción “Lugar de votación”.