Una fiesta gastronómica se vive en Perú Mucho Gusto Lima 2025

La gastronomía peruana está entre las más reconocidas del mundo y justamente hasta el 2 de noviembre, esa riqueza y diversidad culinaria será protagonista durante Perú Mucho Gusto Lima 2025, la feria gastronómica más importante del país vecino que vuelve a la capital peruana, donde la Explanada de la Costa Verde, cerca al distrito turístico de Miraflores, se transformará en una ciudad gastronómica en la que se podrá saborear los manjares de la costa, los Andes y la selva peruana, diversas variedades de ceviche, cuy y lechón en diferentes preparaciones, el exquisito pan con chicharrón, platos selváticos como el chaufa amazónico y jugos exóticos de camu camu y copoazú.

Cortesía: PROMPERÚ Ampliar

Más de 180 expositores de las 25 regiones del país presentarán más de 200 platos que combinan tradición, innovación y sostenibilidad. La entrada será gratuita registrándose previamente en e-ticket, y tendrá espacios inclusivos para todos los visitantes y una zona para niños donde los más pequeños podrán aprender y disfrutar de experiencias únicas.

Los asistentes vivirán una agenda completa de actividades: clases de cocina y foros gastronómicos brindados por reconocidos chefs, venta de artesanías, danzas folclóricas y conciertos. Además, el café y el pisco, dos emblemas nacionales, tendrán experiencias interactivas con catas guiadas, elaboraciones creativas de cócteles y diversos talleres.

Organizado por PROMPERÚ, la entidad estatal peruana que promueve el turismo, el evento alcanza su edición 29 en el Perú, consolidando la sostenibilidad como eje transversal del consumo consciente. En este contexto, la “Zona Mundo Sostenible” se convertirá en un espacio interactivo y educativo, donde el público podrá explorar activaciones como “Olas de Plástico”, y participar en talleres para elaborar ecobolsas y papel reciclado.

Bajo el concepto de “Sabores con historia”, esta feria no solo celebra la riqueza del Perú, sino que también refleja su prestigio internacional. Recientemente, el país ha sido distinguido en los World Travel Awards Sudamérica 2025 como “Mejor Destino Culinario”, reafirmando así su liderazgo regional en el rubro gastronómico. Para más información, ingrese a la página web: https://perumuchogusto.com/Lima.