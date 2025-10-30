Restaurantes del Centro Histórico participaron en programa “Cocina Heroica” liderado por Acuacar

Con la realización de su evento de clausura, el programa Cocina Heroica, liderado por Aguas de Cartagena y la Universidad del Sinú, culmina con resultados positivos y una red de aliados comprometidos con la sostenibilidad gastronómica.

Desde su lanzamiento, Cocina Heroica se ha consolidado como una estrategia clave para transformar las prácticas del sector gastronómico en Cartagena, promoviendo el manejo responsable de aceites de cocina usados, fomentando una cultura de corresponsabilidad ambiental.

Durante esta fase piloto, participaron 21 restaurantes del Centro Histórico. En total, se realizaron seis sesiones presenciales, una Masterclass virtual y quince retos.

El programa abordó temas como el ecosistema del aceite, el mantenimiento de trampas de grasa, la recolección y almacenamiento responsable y la trazabilidad ambiental. Además, incorporó una plataforma de aprendizaje virtual que permitió el seguimiento en tiempo real de los avances de cada establecimiento.

El trabajo articulado de aliados como la Secretaría de Turismo, el EPA Cartagena, Fenalco Bolívar, ACODRES, la Fundación Centro Histórico, Corpoturismo, ASOTELCA y COTELCO ha sido fundamental para fortalecer el alcance y sostenibilidad del programa.

Durante el acto de clausura se reconocieron a los restaurantes por su liderazgo, compromiso y ejemplo en la implementación de prácticas sostenibles.

“Cocina Heroica demuestra que la sostenibilidad es posible cuando se trabaja en equipo. Desde cada cocina se puede construir una Cartagena más limpia, consciente y resiliente”, destacó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

Con estos resultados, Cocina Heroica se proyecta como un modelo replicable que continuará extendiéndose a otros actores gastronómicos de la ciudad en 2026, consolidando un movimiento colectivo hacia una Cartagena sostenible.