Barranquilla conmemora los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia

En conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985, el Tribunal Superior de Barranquilla organizó una eucaristía en la Catedral Metropolitana María Reina, con la presencia de familiares de las víctimas, funcionarios judiciales y ciudadanos.

El acto religioso buscó rendir homenaje a quienes perdieron la vida durante uno de los episodios más dolorosos de la historia del país, recordando la importancia de la memoria y el respeto por los derechos humanos.

El dolor sigue presente

Durante la ceremonia, Alberto Gutiérrez, hermano de Nuris Gutiérrez, quien era secretaria del magistrado Dante Fiorillo Porras, expresó que, pese al paso del tiempo, el dolor por su partida sigue presente.

“Cada vez que se hace un homenaje, el recuerdo vuelve con fuerza. En Bogotá también han hecho ceremonias en memoria de mi hermana, y siempre es doloroso volver a ese momento. Yo vivía con ella en esa época, y fue muy duro tener que reconocer su cuerpo, esperar tanto para que lo entregaran. Pero lo más difícil vino después: treinta años después de enterrarla, nos llamaron para una nueva verificación forense porque decían que podía no ser ella. Seis años más tarde, nos dieron el resultado, y aún hoy no sabemos si realmente enterramos a mi hermana. Es un dolor que se reabrió después de tantos años”, dijo Gutiérrez.

Un compromiso con la no repetición

Por su parte, la magistrada Vivian Saltarín, presidenta de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, destacó el sentido de la conmemoración y afirmó que tragedias como la del Palacio de Justicia no pueden repetirse.

“Hoy conmemoramos los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, un hecho sin precedentes en la vida nacional que marcó un hito en la historia de lo que no debe volver a ocurrir. Fue un episodio que nos recuerda que las instituciones no se pueden tomar por la fuerza ni con violencia. En aquella tragedia fueron víctimas hombres y mujeres cuya labor era impartir justicia y resolver los conflictos de manera civilizada y en paz. La toma del Palacio de Justicia fue un hecho violento y desgarrador, no solo para la justicia colombiana, sino para el país entero y para las familias que aún hoy lloran la ausencia de quienes, con valentía, enfrentaron esos días de dolor y luto”, explicó.

La magistrada subrayó que estos espacios de memoria son fundamentales para fortalecer el compromiso institucional con la defensa de la justicia, la democracia y la vida.

Homenaje a las víctimas

Como parte de los actos conmemorativos, el Tribunal Superior de Barranquilla realizará este viernes una jornada de siembra de árboles en el Centro Cívico, un gesto simbólico en memoria de las víctimas y como mensaje de esperanza frente a lo que el país no debe olvidar.