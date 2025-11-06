“A Nacional no le pueden quitar jugadores en finales para sentarlos en la Selección”: El Pulso

Este viernes se darían a conocer los convocados para los juegos amistosos de la Selección Colombia de este mes, cuando se enfrente a Nueva Zelanda, el 15 de noviembre, y a Australia, el día 18.

Si bien es solo especulación, algunos jugadores de Atlético Nacional han sido relacionados con el combinado nacional y se habla que podrían estar en los plantes del técnico Néstor Lorenzo.

César Augusto Londoño y Steven Arce se refirieron a esta situación en El Pulso del Fútbol. Si bien sus posturas son distintas, ambos consideran que no se debería desarmar al club antioqueño en esta instancia del campeonato para compromisos amistosos.

“Yo creo que no es momento de ensayar, ese cuento de que hay que llamar a ‘fulanito’ y ‘sutanito’, porque anda muy bien, a verlo. En un partido no lo van a ver, en dos partidos tampoco. Si van a llamar nuevos, creo que deben ser jugadores que ya han tenido un recorrido por Selección Colombia y que ya han pasado por ese proceso. Así hace mucho rato no los llamen, como el tema de Jorman Campuzano”, comentó inicialmente César Augusto Londoño.

A lo que Steven Arce le respondió: “Pero si hay que llamar jugadores para reemplazar a los de Colombia, los de Colombia no se pueden llamar. Están en finales, otra vez vamos a embarrarla como la vez pasada, que dejamos al América sin jugadores, a Nacional sin jugadores”.

Y añadió Arce: “El único equipo que aportaría jugadores es Nacional ¿Lo van a desmantelar?... le quitan a Marino, Román, David Ospina, no sabemos si Campuzano o Matheus. No le pueden sacar esos tres a Nacional".

Al respecto, Londoño concluyó: “Yo también creo que en un amistoso no se deberían desarmar los equipos, pero ya lo hizo una vez y los llamó y no los puso. Fue un error, aunque me parece que también hay razón, cuando él dice que la prioridad es la Selección Colombia”.