Controlado conato de incendio en el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo de Medellín

Un conato de incendio se registró hacia las 10:15 de la mañana de este miércoles en una bodega ubicada en el piso inferior del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en el centro de Medellín.

De acuerdo con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, el personal que labora en el área reaccionó de manera inmediata utilizando los extintores disponibles, logrando contener las llamas antes de que se propagaran. Sin embargo, debido a la gran cantidad de humo, se activaron los protocolos de emergencia y se notificó al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

No hubo personas lesionadas

Como medida preventiva, fueron evacuados los pisos 1 al 4 del edificio, los cuales se vieron afectados por la presencia de humo. A las 10:50 a. m., el comandante del incidente confirmó que el fuego había sido completamente extinguido y que no existían riesgos, por lo que se autorizó el reingreso del personal y la reanudación de las labores.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) informó que dos tripulaciones de Bomberos Medellín atendieron la emergencia, controlando el fuego en su fase inicial y realizando maniobras de ventilación mecánica en el sitio. La entidad confirmó que no hubo personas lesionadas.

Las autoridades judiciales indicaron que actualmente se adelanta una investigación para determinar las causas que originaron el incidente. Además, destacaron la rápida respuesta del personal del edificio, del Comité Operativo de Emergencias y de los brigadistas, así como la colaboración del cuerpo de bomberos.