20000 pacientes se encuentran vinculados en los tratamientos que ofrecen desde Johnson & Johnson

Durante el evento realizado por Prisa Media “Innovación en Salud”, el cual reunió a actores del sector público y privado para hablar de los retos y oportunidades del sistema de salud, uno de los participantes fue Daniel Durant, Gerente General para Latinoamérica Norte de Johnson & Johnson, quien habló de la contribución que han realizado para los pacientes con enfermedades complejas.

“Johnson & Johnson es una compañía hoy enfocada en terapias para enfermedades que no tienen una alternativa para sus pacientes. Entonces tenemos terapias muy dirigidas a enfermedades complejas como cáncer, como psoriasis y estamos siempre para traer un beneficio, una cura funcional, para traer una mejoría de vida a esos pacientes que lo necesitan”, explicó el Gerente General para Latinoamérica Norte de Johnson & Johnson.

Así mismo agregó que buscan contribuir al sistema de salud “con un sistema de salud que sea más amigable a la innovación, que vea la salud no como un costo, pero como una inversión y un motor de crecimiento para el país y para toda la población”, agregó.

Son más de 20000 los pacientes que hacen parte de este tipo de tratamientos

“Hoy tenemos casi 25 mil pacientes en tratamiento en Colombia con nuestras terapias y si alargamos un poco m tambi tenemos muchos estudios cl ac más de 700 pacientes recibiendo nuestras terapias tenemos un compromiso muy importante con Colombia Colombia es un país muy importante a Johnson & Johnson”, afirmó

Innovación y uso de nuevas tecnologías

A lo largo del foro se habló también del uso de herramientas cómo la inteligencia artificial para el diagnóstico y tratamiento de diferentes tipos de enfermedades, esta apuesta busca fortalecer los sistemas de salud y garantizar un acceso más equitativo a tratamientos de última generación.

“Hoy la innovación no está solo en la molécula, está desde el diagnóstico, acompañamiento de los pacientes y una intervención temprana. Entonces, nuevas tecnologías como inteligencia artificial, telemedicina, salud digital, nos ayuda mucho a que cada vez más las terapias lleguen de una manera más temprana a quienes realmente necesitan que son los pacientes”, puntualizó el Gerente General para Latinoamérica Norte de Johnson & Johnson, Daniel Durant.

Los actores convocados a este foro plantean la tecnología como una herramienta que optimiza procesos y esto aumenta la disponibilidad de recursos y también hace más humana la atención.

“Tenemos 2.5 médicos por mil habitantes, 1.6 enfermeras por mil, y 1.7 camas por mil habitantes, totalmente deficitarios. Si nosotros pretendemos con nuestros modelos actuales de salud suplir esa necesidad tan grande, lo único que vamos a hacer es ampliar brechas. Hay que utilizar tecnología, hay que llevar la equidad a esas regiones de Colombia que no tienen garantizado la atención médica, ni la atención de una cama hospitalaria, y eso se logra con tecnología”, explicó Gilberto Mejía, Director General Fundación Clínica Shaio.

Señala que parte de las acciones administrativas de los médicos o el personal de la salud con los pacientes, se basa en temas secretariales y la tecnología hace que el médico tenga una atención directa con el usuario.

Desde su rol, asegura que tratan de fortalecer la medicina de alta complejidad a través de diferentes estrategias, tales como la telemedicina integrada sensorial, es decir, con sensores remotos con los cuales monitorean a los pacientes.