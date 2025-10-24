Colombia busca incentivar el uso de inteligencia artificial con perspectiva de género

Cartagena

Cartagena fue el escenario para la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) 2025, bajo su lema “Piensa ante la IA”, la Unesco, el Gobierno de Colombia y cerca de 70 delegaciones internacionales, abordaron por dos días las estrategias y necesidades de la ciudadanía a la hora de fortalecer, acceder, usar y crear información de manera ética y responsable en los entornos digitales, especialmente con las oportunidades que en esta era trae la inteligencia artificial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento contó con la participación del Subdirector General de Comunicación e Información de la UNESCO, Tawfik Jelassi y el viceministro (e) de Transformación Digital del Ministerio TIC, Oscar Alexander Ballén, quienes compartieron la visión respecto a los desafíos que representa el mundo digital tales como la desinformación y las brechas existentes en el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC. De ahí que las bases que se deben construir constituyan un pensamiento crítico y la inclusión de la tecnología en la sociedad.

“Hoy situamos la inteligencia artificial en el centro de una reflexión crítica, ética y pedagógica sobre cómo la humanidad debe interactuar con esta tecnología transformadora. La IA, especialmente en sus formas generativas, ya no es solo una herramienta técnica sino un actor que modifica el panorama informativo y comunicacional, con implicaciones profundas para la democracia, la verdad, la participación y la paz social”, puntualizó el viceministro (e) de Transformación Digital, Oscar Alexander Ballén.

Igualmente, el viceministro explicó los pasos que adelanta Colombia en materia regulatoria, a través de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, CONPES 4144, que establece un marco ético que impulsa no solo la adopción productiva de la IA, sino una educación integral que forme talentos críticos capaces de pensar con la IA. Hoy, más de 3.000 colegios implementan estrategias pedagógicas para que docentes y estudiantes desarrollen competencias en inteligencia artificial con perspectiva ética y social.

Por su parte, el Subdirector General de la UNESCO, Tawfik Jelassi, agradeció al Gobierno de Colombia por acoger el evento y enfatizó la urgencia de actuar frente a la división digital y la desinformación.

“Hemos visto cómo los algoritmos moldean lo que vemos y cómo la desinformación se expande más rápido que la verdad. Debemos garantizar que la información sea veraz, pues sin verdad no hay confianza”, expresó.

Asimismo, transmitió tres mensajes clave: la necesidad de que los educadores se apropien de la IA, la imperativa de cerrar la brecha de género en el sector, donde solo el 22% de los líderes son mujeres y el principio de que la tecnología debe servir para amplificar, no reemplazar, la sabiduría humana. “El futuro no está en los algoritmos, está en la humanidad”, concluyó.

En diálogo con Caracol Radio, Gloria Perdomo, viceministra de Conectividad, aseguró que Colombia busca incentivar la inteligencia digital con perspectiva de género. El propósito es que los algoritmos de las diferentes IA se desarrollen con el concepto de género femenino.

“Mostramos la importancia que tiene para el género, la inclusión y la posibilidad de participar como un derecho fundamental del género femenino en la construcción y el uso de la herramienta de inteligencia artificial. Básicamente queremos que los algoritmos tengan en cuenta y se desarrollen con el concepto de género femenino y no que sea a través del género masculino. Las mujeres tenemos el derecho de participar y de construir estas diferentes inteligencias”, expresó Perdomo.

La agenda del Ministerio TIC continuó con la presentación de la evolución del Hub de Alfabetización Mediática e Informacional con Inteligencia Artificial, que se integrará en la plataforma DigitalIA, ampliando su acceso y capacidades para todos los colombianos, así como el conversatorio Misión de Transformación Digital, un espacio para profundizar en los objetivos, avances y retos de los objetivos estratégicos digitales.

Colombia como país anfitrión, reafirma que, la alfabetización mediática e informacional (AMI) constituye un instrumento indispensable para capacitar a la ciudadanía en la identificación de desinformación, en la evaluación crítica de los contenidos, en la creación responsable de información y en el entendimiento transparente de los sistemas algorítmicos que moldean las experiencias digitales.