Exministros de salud advierten que el colpaso del sistema fue planeado

A través de una carta, 16 exministros y exviceministros de salud advierten que el colapso del sistema fue planeado, en lo que hoy vive el sector en Colombia no es fruto del azar, sino, de decisiones deliberadas que desfinanciaron, desordenaron y debilitaron su estructura.

La situación actual lo demuestra, pues, indican que se han multiplicado las tutelas, las quejas y las barreras de acceso; así como se evidencia en los cierres de servicios y desabastecimientos de medicamentos; a lo que se suma la incertidumbre en la que viven trabajadores de la salud.

Entre los cuestionamientos sobre este deterioro, se suma el intento del gobierno por imponer por decreto una reforma estructural al sistema, yendo en contra y pasando sobre el Congreso de la República, el trámite de las leyes para transformar la salud de los colombianos.

Otra de las acciones, está enfocada en la reforma a la salud, sobre la cual los exfuncionarios indican que el gobierno tiene una incapacidad de convencer para que la propuesta sea aprobada, y por eso acuden a la ofensa, a la injuria y el ataque reputacional contra quienes los controvierten como explicaciones técnicas.

“La salud de los colombianos no puede seguir siendo campo de experimentación ideológica ni de pulsos políticos. Ya hemos mencionado que el país no necesita destruir lo que ha funcionado, sino corregir lo que ha fallado”, señalan en la carta.

Hacen un llamado urgente para que el próximo Gobierno Nacional lidere un proceso de reconstrucción de la salud y la capacidad técnica del Ministerio de Salud y otras entidades, además de garantizar la liquidez del sector.