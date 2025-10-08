Colombia entre los países que más usan inteligencia artificial en América Latina

Colombia se ubicó en el cuarto lugar entre 19 países de América Latina y el Caribe en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, en este índice se evaluo al país en temas de uso, desarrollo e investigación en IA. Con un puntaje general de 55,84, el país aumentó 3,2 puntos en el recuento general, mientras que otros países se estancaron en sus puntajes.

Uno de los resultados destacados del país es ser uno de los cinco países donde está el 86 % del uso de soluciones de inteligencia artificial (IA) en la región, además hace parte del grupo de países que concentra el 87 % de la producción regional de IA.

“Este cuarto lugar no es casualidad: es el resultado de una estrategia nacional liderada por el Presidente Gustavo Petro, enfocada en que la IA esté al servicio de las personas, de la equidad y del desarrollo sostenible.Seguiremos apostando por la formación de talento de vanguardia, la cooperación público-privada y la gobernanza ética, para que Colombia no solo acompañe el avance global, sino lo lidere con responsabilidad”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia Yela.

Para alcanzar este puesto Colombia ha tenido que avanzar en infraestructura, capacidad de cómputo, formación de recursos humanos especializados, investigación y desarrollo, innovación aplicada y gobernanza responsable de IA.

En cuanto a investigadores activos y publicaciones científicas sobre Inteligencia Artificial, Colombia ocupó el tercer puesto con 1.896 personas trabajando en esta materia y 993 publicaciones.