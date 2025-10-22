Pacientes con cáncer de mama esperan hasta cuatro meses para acceder a su tratamiento en Colombia

Desde la corporación Luz Rosa, organización colombiana que brinda acompañamiento a pacientes con cáncer especialmente de mama y cáncer de mama triple negativo, explican que entre el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad pueden pasar 3 a 4 meses.

“Muchas de las mujeres jóvenes que han sido juiciosas en su autocuidado detectan un síntoma, pero para tener una cita con un especialista pueden pasar tres o cuatro meses. Y cuando las diagnostican, se demoran tres o cuatro meses más para poder empezar un tratamiento”, dijo la Directora de la Corporación Luz Rosa, Alejandra Toro.

Cifras de cáncer de mama

De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, entidad del sistema de salud que ofrece datos sobre las enfermedades costosas, para 2025 se proyectan 17 mil 971 nuevos casos de cáncer de mama y más de cuatro mil muertes anuales en el país.

Entre los subtipos de este cáncer, se encuentra el triple negativo, uno de los más agresivos y que cuenta con opciones limitadas para su tratamiento. Este tipo de cancer representa entre el 15 % y el 20 % de todos los casos de cáncer de mama en Colombia, y lo padecen en su mayoría mujeres jóvenes.

En Colombia: una de cada ocho mujeres podría ser diagnosticada

Aunque autoridades mantienen avances para el diagnóstico temprano, este tipo de cáncer se posiciona como uno de los más frecuente en mujeres y actualmente, es la primera causa de muerte oncológica femenina del país.

De acuerdo con la doctora Tatiana Fandiño, cirujana oncóloga de la Clínica del Occidente, los factores de riesgo incluyen la obesidad, el consumo de alcohol, antecedentes familiares, exposición a radiación, factores hormonales y consumo de tabaco.

Fandiño precisó también que, cerca del 50 % de los casos se presentan en mujeres sin antecedentes identificables, lo que refuerza la importancia de la detección temprana como herramienta clave para mejorar el pronóstico.

El autoexamen no es un método de detección temprana, dicen desde Luz Rosa

Aunque muchas mujeres han detectado el cáncer gracias al autoexamen, desde la Corporación Luz Rosa aclaran que este no debe considerarse una herramienta de detección temprana, sino una forma de conocer el propio cuerpo.

“El autoexamen no es un mecanismo de detección temprana, es un mecanismo de reconocimiento de la normalidad de las mamas”, explicó la directora de la Corporación Luz Rosa, Alejandra Toro.

Además, enfatizó que la verdadera prevención está en acudir regularmente a controles médicos y realizarse los exámenes de rutina.

“El éxito está en el control desde la normalidad de la salud; el mejor medicamento es la detección temprana”, agregó Toro.

¿Cómo realizar el autoexamen?

El autoexamen permite que las mujeres reconozcan su cuerpo y logren detectar alguna anomalía en las mamas o axilas.

De acuerdo con expertos, es importante realizar este procedimiento siete días después del ciclo menstrual.

1. Con las manos al lado de la cadera observa si hay cambios en la piel, la forma o el tamaño de las mamas. Luego, con las manos detrás de la cabeza, mira si hay hoyuelos o pliegues en la piel o algo extraño en los pezones del seno.

2. Acostada, con una mano detrás de la cabeza y la otra suelta, palpe en el sentido de las manecillas del reloj todo el seno. Verifique no haya abultamientos extraños.

3. Toque con los dedos, cada axila en busca de masas.