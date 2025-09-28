Universidad La Gran Colombia, Armenia y la nueva clínica veterinaria UGC+ Pet Lovers

Armenia

Buena Noticia, en Armenia se inauguró una moderna clínica veterinaria donde no solo los estudiantes de medicina veterinaria harán sus prácticas, sino que además brindará servicios de salud para las mascotas a bajo costo.

La universidad La Gran Colombia seccional Armenia inauguró la clínica veterinaria UGC+ Pet Lovers ubicada en la calle 4 #13-30 antes de los puentes de la segunda en la capital del Quindío.

La rectora de la Gran Colombia Viviana Vélez indicó “este proyecto es una alianza con la clínica del eje, Hospital Veterinario del Eje y Universidad La Gran Colombia para que esta clínica sirva como escenario de formación para los estudiantes.

¿Cómo va a ser el beneficio para los estudiantes?

Esta clínica es de ellos, o sea, el beneficio es de ellos totalmente, esta clínica no tiene un ánimo de lucro, sino que tiene un ánimo de formación. Es una clínica diseñada para que los estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia aprendan y pongan en práctica todos sus conocimientos.

La rectora agregó “Es una clínica donde no solo vienen a hacer la atención básica o una desparasitación o una vacunación, sino que es una clínica que va a permitir hacer procedimientos también especializados, como procedimientos gastrointestinales, dermatológicos, atención en odontología canina y felina, laboratorio, tiene un laboratorio especializado, con equipos de última tecnología donde van para poder desarrollarse también investigación.

Alejandra Sánchez, estudiante de sexto semestre de medicina veterinaria “lo recibimos de muy buena manera, nosotros estamos muy orgullosos del proceso y todo lo que pues ha logrado la universidad ya con esta carrera que digamos que es nueva, pues porque apenas lleva siete semestres, pero pues ya hemos hecho demasiado en tan poco tiempo.

¿Esto un sueño para ustedes tener este espacio?

Sí, en realidad sí, porque digamos que desde primer semestre hemos tenido prácticas, pero prácticas en campo, que es totalmente diferente a una práctica ya en una clínica y pues dependiendo también de los gustos pues de los estudiantes. Hay estudiantes que se van hacia el campo, hay otros estudiantes que se van hacia la clínica. Entonces, digamos que a mí personalmente me gusta más los animales pequeños, entonces pues me encanta esa experiencia de la clínica.

¿Y cómo se va a utilizar la clínica para ustedes?

Yo este semestre estoy haciendo rotación, entonces, yo personalmente estoy haciendo la rotación acá, entonces, me toca venir a cumplir ciertas horas, entonces, pues nosotros en sexto semestre sí tenemos como más aprovechamiento, pero igual también los otros estudiantes tienen prácticas que también pueden venir acá a hacer.