Egresado de la Universidad La Gran Colombia Armenia ganador de premio de derecho económico

Armenia

En el auditorio Simón Bolívar la sede principal de la Universidad La Gran Colombia Armenia se llevó a cabo el acto de premiación del Concurso Nacional en Derecho Económico José Ignacio de Márquez, un evento que, durante 34 años, se ha dedicado a estimular y fortalecer la investigación jurídica en el campo del Derecho Económico.

El premio al ganador del Concurso Nacional en Derecho Económico José Ignacio de Márquez: Tomás Daniel Rodríguez Correa, quien es el autor del artículo con mayor puntuación. Asimismo, hicieron una mención de honor a Ricardo Ruiz Cabrera y Jeimmy Marcela Morales Gómez, por su excelente participación.

En Caracol Radio Armenia, hablamos con el ganador del premio Tomás Daniel Rodríguez y esto manifestó “primero que todo muy orgulloso de que la universidad me haya otorgado este galardón, el concurso básicamente explora temas de derecho y economía y en esta oportunidad yo tuve la oportunidad de compartir algunas reflexiones en tanto a la reestructuración de deuda pública en América Latina, esta situación es bien interesante porque los países de América Latina han venido experimentando presiones financieras, desbalances financieros que para el público básicamente es cuando los gastos son superiores a los ingresos y cuando esto se desborda, básicamente implica que haya que hacer una renegociación o una reestructuración, entonces ese fue el punto que estudiamos.

Estudiamos la importancia de que exista cooperación entre los acreedores extranjeros bancos en Estados Unidos, fondos de inversión en el extranjero y los países latinoamericanos en este caso nos enfocamos en Ecuador que durante la pandemia y posterior a la pandemia tuvo fuertes presiones financieras. Y agregó “pero digamos que aplica para para Colombia en la medida de que los acreedores son iguales y las presiones financieras son similares,

¿En qué se basó este artículo?

Pues la investigación personalmente y lo que ha aprendido en la Academia es que siempre va a partir de un problema y un problema que sea actual, que sea de coyuntura y que la solución que se brinde desde la academia ayude a resolver esa problemática. Entonces digamos que en atención a la crisis que experimentó Ecuador si lo recordamos durante la pandemia, pues básicamente una crisis en varios países, Argentina también presentó fuertes crisis, digamos en materia de ingresos porque básicamente todo estaba cerrado, Colombia también lo hizo, pero lo supo manejar de una mejor manera y ese fue digamos la motivación, es decir cómo lo vamos a afrontar, no, hoy, ni el año entrante sino en 10 o 15 años en adelante, porque desafortunadamente la deuda interno y externa es un tema generacional y nosotros estamos y vamos a heredar la deuda que gobiernos anteriores han adquirido y eso lo tendremos que pagar nuevamente, no hoy, no mañana, pero en 15 años quizás nosotros y nuestros hijos y ahí es donde va a estar el problema.

¿Qué significa el premio?

Primero digamos es un reconocimiento a un trabajo arduo, que no se hace solo, siempre hay personas en la Academia siempre está la familia, siempre hay desconocidos que inclusive ayudan a eso, entonces digamos que es un reconocimiento personal, pero para muchas personas que directa indirectamente le ayudan uno a reflexionar, a contribuir y a tener ese digamos sentido de responsabilidad social para hacer investigación que tenga impacto en Colombia y en la región latinoamericana.

La rectora de la U. Gran Colombia Viviana Vélez

Llevamos 35 años acompañando a la corporación José Ignacio de Márquez pero hace dos años recibimos el legado de la Corporación para que como universidad pudiéramos mantener vivo este concurso, nosotros estamos absolutamente comprometidos con seguir adelante promoviendo las investigaciones en el ámbito del Derecho Económico, artículos de alta calidad que se presentan a nivel nacional, lo que yo quiero decirles es que este concurso no solo es importante para la universidad la Gran Colombia y para el departamento del Quindío ese es un concurso que tiene relevancia nacional.

Y agregó “es la Gran Colombia epicentro es el departamento del Quindío, pero los articulistas que se presentan los investigadores son de prestigiosas universidades de todo el país, tenemos ganadores durante estas versiones ganadores de la Universidad Javeriana, ganadores de la Universidad de los Andes, ganadores de la Universidad Externado de Colombia entre otras prestigiosas universidades, así que todo el país está convocado en torno a este concurso.

¿Qué significa que el ganador sea egresado de la universidad?

La rectora de la Gran Colombia expresó “estamos muy contentos porque esta vez el artículo ganador fue de un egresado de la Universidad la Gran Colombia el doctor Tomás Rodríguez ni siquiera los jurados sabían que era egresado gran colombiano, ellos se acaban de enterar, porque ellos no revisan las hojas de vida de los articulistas, ellos revisan es la calidad de sus escritos, ellos revisan es su trabajo académico.

La rectora de la Universidad La Gran Colombia, Armenia Viviana Vélez indicó que “nos alegra muchísimo, hace 12 años la Universidad empezó a fomentar el concurso Junior en Derecho Económico, de allí también empezamos a comprometernos con la formación simultánea entre derecho y economía, nosotros como universidad no solamente estábamos apoyando un concurso del orden nacional, sino como incentivo la formación de los estudiantes tanto en derecho como en Economía tuviera este componente y se fuera fomentando la formación para mí el resultado de que Tomás haya sido el ganador es el resultado de tantos años de esfuerzo en la formación que hemos puesto para lograr que nuestros estudiantes se incentiven.

Ganadores

El primer puesto Tomás Daniel Rodríguez Correa

Revista especializada en Derecho Económico del Instituto Colombiano de Derecho Tributario

Mención de honor Ricardo Andrés Ruiz Cabreara y Jeimmy Marcela Morales Gómez

Concurso Junior, Danna Alejandra Lobatón Murcia

¿Qué es el premio José Ignacio de Márquez?

El Concurso Nacional José Ignacio de Márquez realizó su primera versión en 1989, con el objetivo de estimular la investigación jurídica en el campo del derecho económico, dentro de criterios de excelencia académica, estimular la difusión de la investigación jurídica en el mismo campo y vincular a las universidades de la región a la investigación y a la difusión de trabajos jurídicos excelentes, en el campo del derecho económico.