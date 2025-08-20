Un menor de edad murió por las heridas que sufrió en medio de una riña en La Tebaida, Quindío

Armenia

El lamentable caso se registró en la noche del martes 19 de agosto en el barrio Anapoima del municipio cuando un menor de 14 años de edad en aparente estado de sustancias alucinógenas se torna agresivo con otro menor generando una discusión que rápidamente escaló a una agresión con arma blanca.

Producto del enfrentamiento el menor de 14 años resultó gravemente herido siendo trasladado al hospital PIO X de la localidad donde finalmente falleció.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez lamentó el caso y fue claro que la Policía realizó la intervención correspondiente lo que permitió la aprehensión de quien se presume es el responsable de este homicidio.

“Esto ocurrió a eso de las 8:10 de la noche. La policía fue informada acudiendo de manera inmediata. Esto se presenta en una riña hechos de intolerancia con dos personas consumidoras, al parecer uno de ellos menor de edad había consumido demasiado. En esta riña se deja una persona asesinada”, indicó.

Agregó: “Lamentamos ese tipo de hechos que en nuestro departamento, ya la Policía Nacional está tomando cartas sobre el asunto y realizando la investigaciones pertinentes. En el momento hay una persona capturada”.

Destacó que avanza el proceso de judicialización del menor aprehendido en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Especificó que adelantan las respectivas investigaciones con el fin de esclarecer el hecho y que ya toman cartas en el asunto para prevenir nuevos casos en el municipio.

Es de anotar que con este nuevo hecho ya son 115 homicidios registrados en el departamento en lo corrido de este año.

Autoridades de La Tebaida

Las autoridades del municipio de La Tebaida informaron que llevan un total de 262 capturas, de las cuales 162 han sido ejecutadas directamente por el personal de vigilancia del municipio.

Lo anterior destacaron es para hacerle frente a la criminalidad que golpea a la localidad y además realizaron un llamado especial para fortalecer los lazos familiares, promover entornos seguros, rechazar el consumo de sustancias psicoactivas y colaborar activamente con las autoridades, denunciando cualquier hecho que atente contra la seguridad de nuestros ciudadanos.