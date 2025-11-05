Un exjugador de Nacional y un empresario colombiano estarían interesados en comprar al Pereira

Deportivo Pereira pasa por un momento muy difícil en el fútbol colombiano, no solo no se le dan las cosas en lo deportivo, sino que también afronta una crisis económica. En las últimas semanas, el plantel oficial del equipo decidió entrar en cese de actividades y a esto se le sumó la renuncia de Rafael Dudamel, exentrenador del equipo.

Ante esta decisión de parte de los jugadores, los compromisos ante Águilas Doradas y Pasto los jugó el equipo Sub-20, que cayó en ambas oportunidades por goleada. Según lo explicado en un comunicado del equipo, ya se pagó la seguridad social, salud y pensión.

En cuanto al pago de la nómina, se realizó el correspondiente a una quincena con la ayuda de varias empresas públicas de la ciudad. Aun con este abono, el equipo Matecaña no podrá jugar en la Liga Colombiana hasta que no salde completamente sus deudas, según lo ordenado por el Ministerio de Trabajo.

Jugadores, muchas gracias por dejar el alma y el corazón en el Hernán. Su entrega y pasión son un ejemplo para todos. Gracias por representar con valentía y orgullo estos colores ❤️💛 pic.twitter.com/aIWhEKY57B — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 25, 2025

¿Quiénes son los interesados en comprar al Pereira?

En entrevista con El VBar Caracol, el empresario Jose Miguel Jaramillo y el exfutbolista Orlando Berrío, quien fue campeón de la Copa Libertadores con Nacional y Flamengo, indicaron que estarían interesados en conformar un proyecto deportivo con el cuadro Matecaña.

“Es un propósito donde vemos un equipo de fútbol como una plataforma de transformación social, es un proyecto a 10 años. Con Orlando construimos un equipo donde él tiene toda la visión, deporte de máximo desempeño, no cualquier colombiano es dos veces campeón de la Libertadores y yo me voy a encargar de toda la parte empresarial”, inició explicando Jaramillo.

Y Berrío explicó lo que haría en el equipo: “La idea es que yo esté en la parte deportiva, por todo lo que he trasegado en el fútbol internacional y sobre todo en el brasilero. Me gustaría traer la visión de cómo se maneja el fútbol en Brasil, la infraestructura que maneja, lo grande que es el deporte, pero sobre todo el cambio tan rápido que ha tenido”.

La idea de las bases del equipo se fundamentan en la experiencia de Orlando Berrío en Flamengo, uno de los equipos más grandes de Brasil y que en este momento espera por la final de la Copa Libertadoras ante Palmeiras, haciendo la inversión desde las divisiones inferiores.

“Tengo que hablar de Flamengo, que ha tenido claro lo que pretendía hacer con esa inyección a las divisiones menores... Creo que nosotros acá en Colombia, a veces no le damos esa importancia a que los jugadores tenga una preparación acorde a un futbolista profesional, para que llegue preparado y no le cueste tanto. Como por ejemplo Vinícius Júnior. Ya estaba preparado cuando fue profesional”.

Lo que se pretende con el presidente del Pereira: “Lo que queremos es poder sentarnos a la mesa, en este momento lo que sabemos es que hay más preguntas que respuestas, por la situación en la que está. No queremos entrar en un espacio de competencia, sino de cocreación y de abundancia para el Pereira. De pronto no es el momento para hablar, pero sí queremos sentarnos”.