La ofensiva contra grupos criminales incrementó un 49%: Pedro Sánchez sobre resultados de MinDefensa

El ministro de defensa estuvo en La Luciérnaga de Caracol Radio donde habló de diferentes temas como la gestión de la cartera que él maneja, la seguridad en el país, drones, entre otros.

Lea también: Antidrones se adquirieron hace 10 años, no hay suficientes para cubrir el territorio: Pedro Sánchez

La gestión del Ministerio:

Sobre la gestión que ha realizado hasta el momento en el ministerio de Defensa, Sánchez comentó que: “la ofensiva contra los grupos criminales se incrementó en un 49% este año frente al año anterior. La neutralización de esos mismos grupos criminales en un 20%. Si miramos también las minerías o las economías ilegales, hay unos números exorbitantes que son producto no de lo que yo he hecho, sino más bien de lo que han hecho nuestros héroes y heroínas que visten uniforme”.

Está satisfecho con los resultados en el Ministerio:

Ante esta pregunta, el ministro Sánchez aseguró que: “Total, la satisfacción más grande se da es cuando uno entrega absolutamente todo y lo mejor de uno. Y cuando uno lo mira en resultados, se ve en ello”, indicó el ministro.

Agregó que se siente supremamente satisfecho, además porque ha puesto al servicio de la patria un conocimiento de cerca de 35 años que tiene en el sector de la defensa. No es solamente el conocimiento sino también la convicción que posee: “yo juré bandera hace casi 36 años y allí dije claramente que iba a ofrendar la vida si fuera necesario por cada colombiano y no tengo duda de ello y eso impulsa algo que es lo más fuerte que tiene una fuerza pública, que es la voluntad de servir”.

Le puede interesar: Ministro de Defensa rechaza descertificación, pero pide mantener cooperación con Estados Unidos

Sobre las Fuerzas Armadas:

El ministro de Defensa afirmó que Colombia tiene de los mejores ejércitos del mundo: “Hay personas que sacrifican la vida y privilegios para que otros los disfruten. Nuestros comandos son excepcionales”.

Lea más: La fuerza pública está para proteger los colombianos así los problemas pasen fronteras: MinDefensa

Comentó que hay una competencia que es a nivel de América, que son las competencias Fuerzas comando y a esas competencias van las fuerzas especiales de los países de América, la élite de cada país, y de esas 17 competencias, 12 veces Colombia ha sido campeón.