Antidrones se adquirieron hace 10 años, no hay suficientes para cubrir el territorio: Pedro Sánchez

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló ‘Sin Anestesia’ en ‘La Luciérnaga’ sobre desplazamiento forzado, confinamiento y los ataques con drones.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez (Caracol Radio).

Según la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, entre enero y agosto de 2025 cerca de 1,4 millones de personas fueron afectadas por desplazamientos masivos, confinamientos, amenazas y otros hechos violentos.

Entre ellas, 11.000 menores de edad resultaron víctimas directas en departamentos como Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.

No obstante, ante la falta de reportes completos, se estima que más de 291.400 niños y adolescentes podrían estar expuestos a riesgos graves, especialmente desplazamiento, confinamiento y restricciones a la movilidad.

En este contexto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pasó por los micrófonos de ‘La Luciérnaga’ para abordar temas asociados al desplazamiento forzado, confinamiento y ataques con drones.

En desarrollo....

