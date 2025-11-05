La fuerza pública está para proteger los colombianos así los problemas pasen fronteras: MinDefensa

El Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, estuvo en Sin Anestesia, del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, donde además de otros temas, habló sobre las relaciones internacionales y el uso de las fuerzas armadas colombianas frente a estos conflictos, además, de la problemática que ha significado de los ataques de la población, hacía las autoridades del estado.

Por un lado, refiriéndose a declaraciones que ha realizado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde ha mencionado la posibilidad de una unión de esfuerzos entre el ejército colombiano con el venezolano, el ministro aseguró que “la fuerza pública está para proteger a los colombianos”, y si bien se han dado conflictos que atraviesan la frontera, el presidente Gustavo Petro, ha asegurado que ningún militar colombiano pisará territorio venezolano, y ningún militar venezolano, pisará territorio colombiano.

A pesar de esto, Sánchez estableció que si bien se presentan amenazas que afectan a ambas naciones, se deben establecer canales de comunicación para compartir información, esto, únicamente con el fin de atacar la problemática que representa el narcotráfico, y, en ese orden, se ha avanzado a través de canales diplomáticos, y no en representación como ministro de Defensa o de las fuerzas militares.

Lea también: No vamos a dejar perder la plata de los helicópteros de las Fuerzas Armadas: MinDefensa

Ataques de la población a las fuerzas públicas

En relación con la fuerza pública, se le preguntó al ministro Sánchez, acerca de los ataques que recibe constantemente la fuerza pública por parte de los civiles, a lo que aseguró, que son percibidos como “una puñalada en el alma”, pues no se puede entender que una persona ataque a un militar o a un policía, quien además de estar trabajando por proteger a la ciudadanía, es una persona que siente, que tiene familia y que tiene derechos humanos.

Le podría interesar: Militares en los barrios, entre las peticiones del alcalde de Cartagena al ministro de Defensa

A esto, Sánchez complementó que son situaciones complejas, debido a que las fuerzas públicas se pueden defender según lo permita la constitución y la ley, por lo que deben actuar bajo cierto marco. Por esto, aseguró que a pesar de que un policía o militar esté armado, deben tener en cuenta diferentes principios claros, como lo es el de distinción, por el cual, cuando las fuerzas se encuentran actuando, bajo un objetivo militar definido y pueden emplear su capacidad letal, a medida son inhibidos por los delincuentes, que usan mujeres, niños y ancianos, que no permitan el uso de las armas.

A esto, se realizó una comparación con fuerzas de otros países, como las de Estados Unidos, donde cualquier personas que desafíe ya sea a un policía o un militar, puede motivar a la autoridad de hacer uso de la fuerza letal. Por esto, el ministro de Defensa realizó un llamado, para que se le den mejores herramientas legales a las fuerzas públicas para defenderse.

Otras noticias: Presidente Petro ordenó al ministro de Defensa militarizar el Darién