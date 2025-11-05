Incendio consumió por completo un bus de Transcaribe en Cartagena: no hay heridos

Cartagena

Minutos de pánico se vivieron en la avenida Santander, a la altura del Boquetillo en el Centro Histórico de Cartagena por un incendio que en cuestión de minutos arrasó con un bus padrón de Transcaribe que cubría la ruta T102 Portal – Crespo.

Caracol Radio conoció que un carrotanque y una máquina del organismo de socorro con sus respectivas unidades atendieron la conflagración declarada en el vehículo del sistema de transporte masivo.

Las indagaciones preliminares indican que el incendio se originó en la parte trasera del bus, donde se encuentra el motor, propagándose rápidamente por la carrocería y afectando la estructura del vehículo.

Se trató del bus Transcaribe TC 32031, placa WGM-596. Por fortuna, el conductor del bus aplicó el procedimiento de emergencia y logró evacuar a los pasajeros que en ese momento se movilizaban en el automotor. Las autoridades confirmaron que la emergencia no dejó personas lesionadas.

Las causas del incendio son motivo de investigación.