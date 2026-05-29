Alcaldía e IPCC invitan a izar la bandera con orgullo por los 493 años de Cartagena

Todo preparado para la celebración de los 493 años. // Alcaldía de Cartagena

La conmemoración de los 493 años de fundación de la ciudad, que se cumplirá oficialmente este 1 de junio, no será únicamente un espacio para contemplar actos institucionales. Esta programación especial exalta la cartageneidad, el ecosistema artístico y cultural y la identidad de un pueblo resiliente. Diferentes entidades del Distrito, lideradas por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Corpoturismo, la Escuela de Gobierno, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Participación, el IDER, la Escuela Taller, Espacio Público y Transcaribe, están articulando esfuerzos para el desarrollo de actividades culturales, formativas y festivas que conecten a los cartageneros con su identidad y con la historia viva de la ciudad.

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La invitación está abierta para que las familias y los ciudadanos salgan a las calles el 1 de junio y compartan los momentos más significativos de la jornada. Durante la mañana, el cumpleaños de la ciudad abrirá con una serie de actos solemnes y de carácter estrictamente protocolario en el Centro Histórico, iniciando a las 6:00 a.m. con la izada de banderas en el Castillo de San Felipe, seguimos a las 7:00 a.m. con la eucaristía en la Catedral Santa Catalina de Alejandría. Posteriormente, a las 8:00 a.m., se llevará a cabo la solemne ofrenda floral en el emblemático Plaza de los Coches, sirviendo de antesala a la instalación de las sesiones del Honorable Concejo Distrital programada para las 8:30 a.m. De forma simultánea, el muelle de la Bodeguita se activará con muestras artísticas especiales para recibir a los visitantes.

La programación avanzará a las 11:00 a.m. con la inauguración de la Estación de Bomberos de Bocagrande. El mediodía estará marcado por el tradicional canto de cumpleaños y el reparto de la torta festiva a las 12:00 m. en el Parque Centenario, un encuentro de puertas abiertas concebido para que los cartageneros se reencuentren con su historia y celebren con un profundo sentido de pertenencia.

Evento central

El llamado a la participación y al júbilo popular se trasladará por la tarde a la Plaza de Variedades, donde a partir de las 5:30 p.m. se dará inicio a la gran celebración del cumpleaños 493 junto a la ceremonia oficial de imposición de bandas a las candidatas del Reinado Popular de las Fiestas de la Independencia del 11 de noviembre. Este certamen se consolida como una de las plataformas culturales más valiosas de la región, promoviendo de manera activa el liderazgo femenino y el fortalecimiento de las expresiones festivas desde el corazón de cada corregimiento y vecindario, además del tributo a la memoria folclórica de la maestra Delia Zapata Olivella con la entrega de lanzas a los nuevos Grandes Lanceros y lanceros guardianes, el broche de oro musical y el más esperado de la noche estará a cargo del cantante cartagenero Luister La Voz, confirmado como el artista principal para este gran festejo.

“La cartageneidad es nuestra esencia y lo que nos define ante el mundo, por eso este cumpleaños número 493 es una oportunidad idónea para encontrarnos en las plazas y en los barrios para celebrar con el corazón lleno de orgullo. Invitamos a cada cartagenero a izar la bandera en sus casas, a adueñarse de los eventos comunitarios de este primero de junio y a demostrar que el mayor valor de esta tierra es la alegría y el talento de su gente en las tres localidades”, manifestó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

En el marco de estos actos centrales de la tarde también se otorgará la medalla Orden Pedro Romero a personalidades ilustres que inspiran a la ciudadanía a seguir aportando al desarrollo del territorio.

Más celebraciones

Las festividades populares se extenderán durante los días siguientes en grandes escenarios públicos. El jueves 4 de junio, a partir de las 5:00 p.m., la Plaza de Todos vibrará con un concierto gratuito masivo que reunirá el talento de destacados exponentes como Zaider, Héctor Nazza, Dj Dever, Lil Silvio, Jader Tremendo, Criss y Ronny, Juanda Iriarte, DJ Blass y DJ Hort.

Al día siguiente, el viernes 5 de junio, el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, el Parque Espíritu del Manglar y la Plaza de Variedades recibirán a la comunidad desde las 4:00 p.m. en las jornadas recreativas y culturales pensadas para el disfrute de niños, jóvenes y mascotas, articuladas entre el IPCC, el IDER, la Secretaría de Participación y la Umata.

Por su parte, la directora del IPCC, Shyrley Tuñón, destacó el valor de esta conmemoración al señalar que “este aniversario es mucho más que una fecha histórica, es una invitación a vivir la cultura desde las raíces y a visibilizar la inmensa riqueza de nuestros artistas locales. Queremos que todos asistan, se involucren y participen activamente de esta conmemoración, donde el arte, la música y el Reinado Popular actuarán como hilos conductores de la memoria colectiva y la integración comunitaria durante todo el mes de junio”.

Agenda general del mes de junio por dependencia

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC)

• Celebración del 29 de mayo al 5 de junio en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias con conversatorios, cineforos, talleres artísticos, elaboración de banderas y muralismo.

• Agenda cultural permanente con participación de los Consejos de Área.

• Ruta Exploradores del Patrimonio “493 Razones para Contar Historias” los días 6 y 20 de junio, recorriendo la Torre del Reloj, Palacio de la Aduana, calle del Candilejo, calle Román, Catedral, calle del Coliseo, Universidad de Cartagena y Casa Bolívar.

• Articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar para el programa de formación en historia e identidad cartagenera dirigido a las internas de la Cárcel Distrital de Mujeres los días 4, 11, 18 y 25 de junio.

• Jornada cultural y artística en la Plaza de Variedades el domingo 7 de junio desde las 5:00 p.m., con las presentaciones de Sunset Sax, Ángeles de Alicante (gaitas y danza) y La Voz que enamora.

• “Cartagena Brilla con sus Artesanos”, exposiciones artesanales en hoteles aliados como Osh, InterContinental y Ermita para promover la economía cultural.

Corpoturismo

• Concurso de decoración de establecimientos turísticos y comerciales.

• Lanzamiento de la cuponera de descuentos turísticos y gastronómicos.

• Desarrollo del Posta Challenge y feria gastronómica.

Escuela de Gobierno y Liderazgo

• Curso-concurso de historia y oratoria.

• Diplomado para docentes en historia y pedagogía intercultural.

• Estrategia sobre símbolos patrios de Cartagena e izada de bandera.

Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR)

• Actos oficiales de izada de bandera en el Castillo de San Felipe de Barajas.

• Programación de jornadas de entrada gratuita al Castillo para la comunidad local.

Transcaribe

• Exposición fotográfica itinerante “Cartagena desde siempre en movimiento”.

• Recorridos pedagógicos sobre transformaciones urbanas y culturales en el sistema masivo.

Secretaría de Educación Distrital

• Desarrollo del circuito cultural, gastronómico y artístico estudiantil “Cartagena desde siempre”, Incluirá muestras de cocina típica, estación lúdica con juegos tradicionales y presentaciones estudiantiles de danza y teatro.

• Presentaciones de bandas de paz de instituciones educativas oficiales del Distrito el día 5 de junio de 2026, a las 3:00 p.m., en el Centro Comercial Los Ejecutivos, orientadas a resaltar el talento y fortalecer las expresiones musicales en el ámbito educativo.

Secretaría de Participación

• Viernes, 5 de junio (4:00 P.M.)

o Plaza de Variedades: Shows musicales, ludoteca, juegos lúdicos, pintucaritas y juntos al cumpleaños Cartagena.

o Nuevo Chambacú: Parque de juegos, obstáculos y fútbol. En las canchas tendremos Festival de Fútbol infantil para niños de 10 y 11 años.

o Parque Espíritu del Manglar: Ludoteca y actividades para niños y niñas.

• Sábado, 6 de junio (4:00 P.M.)

o Plaza de Variedades: Inflables para niños y niñas.

o Nuevo Chambacú: Parque de juegos, obstáculos y juegos lúdicos. En las canchas tendremos Festival de Fútbol infantil para niños de 10 y 11 años.

o Parque Espíritu del Manglar: Ludoteca y actividades para niños y niñas.

UMATA (Viernes 5 y Sábado 6 de junio)

• Zona de mascotas del Nuevo Chambacú: Yoga Pets, jornadas de salud integral, competencias en la pista de Agility y diversas muestras recreativas orientadas al bienestar animal.