Feminicida de Juliana Londoño en Dosquebradas, fue sentenciado a más de 30 años de prisión

Dosquebradas

A 31 años y 5 meses de prisión fue condenado Cristian Felipe Rivera Cubillos, de 30 años de edad, responsable de causar la muerte de su compañera sentimental, Neidy Juliana Londoño Maya, de 33 años, hechos que ocurrieron en el mes de julio de este año.

La determinación fue adoptada por un juez de Conocimiento de Dosquebradas, tras avalar el preacuerdo que el ahora sentenciado suscribió.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio en el municipio de Dosquebradas donde Rivera Cubillos, reconoció su responsabilidad en cuanto al delito de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio de los que fue víctima Londoño Maya.

Según la investigación, liderada por un fiscal adscrito a la Seccional Risaralda, el crimen ocurrió en medio de una discusión por celos; el ahora condenado atacó a la víctima con un arma cortopunzante, luego envolvió el cuerpo en un colchón y en un motocarro que contrató lo llevó a un sector solitario en una vía que conduce de Dosquebradas a Santa Rosa de Cabal donde lo abandonó en zona boscosa. Poco después fue encontrado por las autoridades.

La investigación apuntaba a su pareja sentimental, que se entregó a las autoridades días después de los hechos; en medio de un preacuerdo negoció con la Fiscalía General de la Nación y por ello la pena quedó en 31 años y 5 meses de prisión