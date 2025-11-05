¿Es viable un aumento del salario de $1.800.000 o más? Efectos y análisis financiero

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que la propuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre el nuevo salario mínimo para el próximo año de $ 1.800.000 representa un aumento aproximado del 12% respecto al salario vigente.

Dijo que este incremento está alineado con el planteamiento que el Gobierno del presidente Gustavo Petro viene impulsando, en busca de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Mejía afirmó que el reajuste del mínimo del 12% tendrá un impacto en el control de la inflación y desafíos sociales.

La doble cara del aumento: Poder adquisitivo vs. inflación

“La preocupación, por supuesto, tiene que ver con los efectos que esto puede tener. Claro, gran noticia para las personas que ganan un salario mínimo, pero recordemos que esto ha generado algunos elementos de preocupación, especialmente en el frente de inflación”, comentó el director de Fedesarrollo.

Dijo que la inflación lleva ya cuatro meses estancada por encima del 5% y eso ha evitado que el Banco de la República reduzca sus tasas de hecho la Junta del Banco ha mencionado como uno de los riesgos para el próximo año justamente el del aumento del salario mínimo.

Sin embargo, manifestó que será en la mesa de concertación laboral en donde se va a definir el reajuste del salario mínimo para el 2026.

Añadió que el propio Banco de la República, van a poner sobre la mesa todos los elementos que juegan a favor y en contra de aumentos grandes de salario mínimo. naturalmente el riesgo electoral existe, pero pues para eso existe justamente este proceso de concertación en la mesa que permite poner de alguna manera los elementos claros en papel, en blanco y negro de qué cosas pueden ser perjudiciales y qué cosas pueden beneficiar en esta discusión del aumento del salario mínimo.

La decisión final está en la mesa de concertación

En los últimos cuatro años, el salario mínimo ha registrado los siguientes incrementos: en el 2022 un 10.7%, en el 2023 llegó al 16%, en el 2024 fue del 12% y en el presente año del 9.53% quedando en 1.423.500 y más el subsidio de transporte que es de $ 200.000 un trabajador recibe mensualmente $ 1.623.500.

