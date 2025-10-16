Cámara de Comercio de Cartagena modernizó su sede Ronda Real: estos son los nuevos espacios

Cartagena

En el año de su aniversario 110, la Cámara de Comercio de Cartagena da un salto al futuro con la modernización de su sede Ronda Real: un espacio pensado para que empresarios y ciudadanos vivan una nueva experiencia de servicio, más ágil, humana y conectada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Ubicada en el sector de Santa Lucía, la renovada sede incorpora zonas de coworking, espacios colaborativos, ambientes accesibles y tecnología de punta, todo diseñado para fortalecer la productividad y el bienestar de quienes tejen el progreso de Bolívar.

“La reapertura de esta sede es un símbolo de transformación institucional y de compromiso con el desarrollo del territorio. Reafirmamos nuestro respaldo a la gestión de la Presidencia Ejecutiva y del equipo de la Cámara, que han traducido la visión institucional en acciones concretas para la comunidad”, afirmó la presidenta de la Junta Directiva, Dra. Nidia Pitalúa, durante el acto de reapertura.

Más de 40 mil empresas activas y miles de emprendedores formalizados anualmente dan fe del papel de la Cámara como aliada estratégica del crecimiento empresarial en la región. Hoy, la sede Ronda Real se consolida como un punto de encuentro moderno, cercano y orientado a potenciar el ecosistema empresarial.

La presidenta ejecutiva, Andrea Piña Gómez, destacó: “Más que una remodelación, esta sede representa una nueva experiencia de servicio. Queremos que cada persona que entre aquí sienta que la Cámara está de su lado, los escucha y los acompaña en su crecimiento”.

La Cámara invita a empresarios y ciudadanos a descubrir la nueva sede Ronda Real y disfrutar de servicios pensados para acompañar el desarrollo de Cartagena.