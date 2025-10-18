Más de 700 empleos en el Campus de Valor Compartido 2025 de la Cámara de Comercio: ¿cómo aplicar?

La Cámara de Comercio de Bogotá recientemente ha anunciado que este próximo 22 de octubre se llevará a cabo el Campus de Valor compartido del 2025. Este evento tiene como objetivo reunir a varios jóvenes para que conozcan y promuevan la empleabilidad juvenil y sostenible.

Este evento se llevará a cabo en Bogotá en el Centro de Convenciones ÁGORA, la jornada se estará desarrollando entre las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. El espacio está diseñado para que el sector empresarial conecte con los más jóvenes. En un comunicado, la Cámara de Comercio dejó en claro que el objetivo principal es realizar un trabajo en conjunto entre universidades, empresas y organizaciones sociales.

Por otro lado, en la edición del 2024, este evento logró convocar 700 asistentes, entre ellos estaban estudiantes, empresas y demás entidades. En este 2025, cerca de 433 estudiantes de 16 universidades, se presentarán ante bancos como Scotiabank, Colpatria, Bancamía, Casa Luker y Banco de Bogotá, con el fin de mostrarles las soluciones a retos empresariales planteados por estas entidades que lo centraron en temas de sostenibilidad, empleabilidad e innovación social.

Además de esto, el evento Campus de Valor Compartido, no solo viene con estas actividades y retos, sino que también, lo acompaña una mega feria que ofrece más de 700 empleos para los jóvenes.

Feria de Conexión Laboral

Como parte de la programación organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro, se incluyó la Feria de Conexión Laboral, la cual reúne más de 700 vacantes ofrecidas por empresas que ejercen en distintos sectores como:

Tecnología

Financiero

Consultoría

Recreación y servicios

Estas ofertas van dirigidas hacia recién graduados, bachilleres y universitarios. Asimismo, gracias a una alianza estratégica con el Servicio Público de Empleo, los aspirantes contarán con el acompañamiento de agencias especializadas que orientarán a los participantes en la búsqueda de empleo y en la preparación de sus hojas de vida.

Con el Campus de Valor Compartido 2025, la Cámara de Comercio de Bogotá busca que el compromiso con el desarrollo económico y social de la capital sea una realidad, impulsando alianzas entre entidades públicas y privadas que fortalezcan la empleabilidad juvenil, la innovación y el emprendimiento sostenible.

¿Cómo aplicar a estas vacantes?

Para poder aplicar a estas ofertas de trabajo en los distintos sectores que ofrecen estas empresas, es necesario que se dirija al siguiente link: https://forms.office.com/r/N46B2LLMdA.

Una vez entre, deberá de aceptar los términos y condiciones que allí le muestran. Tendrá que colocar todos sus datos personales para que la entidad se contacte con la persona que haya aplicado. Asimismo, un dato importante a tener en cuenta, es que se debe ser específico con todas las opciones que se elijan, incluyendo el tipo de contrato que necesite el aspirante.

