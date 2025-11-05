Emergencia vial en Santander paraliza la economía y deja municipios sin combustible

Bucaramanga

El alcalde de Bolívar, Roniver Raúl Pérez, alertó que el cierre de la vía entre Landázuri y Cimitarra, por el colapso del Transversal del Carare, afecta el transporte de alimentos, insumos, energía y hasta combustible que no les está llegando, situación que pone en riesgo la estabilidad económica del municipio.

El alcalde de Bolívar explicó que el municipio depende de la producción y comercialización de productos agrícolas que no han podido ser movilizados hacías los principales centros de acopio, especialmente en Cimitarra, Barrancabermeja y Medellín.

“Nuestra despensa agrícola basada en la papa, la cebolla, la caña, la panela y todo lo que producimos en nuestro municipio y que siempre por la parte comercial se ha tenido en Cimitarra, Barrancabermeja y Puerto Araújo y todo lo que va a Medellín. Entonces a nosotros hoy no nos permite hacer este tránsito, pero no es solamente eso, es también que llegue el combustible a nuestro municipio, todo el combustible, toda la producción de carne que tiene la parte de Cimitarra, todo esto nos afecta a nosotros de una manera muy significativa y nuestra economía se va a pique. Nosotros producimos cebolla y aguacate, nosotros ponemos aguacate, café, todos esos productos agrícolas de nuestro clima frío”, señaló el mandatario.

Vía alterna para la movilidad en la provincia de Vélez sería por Bolívar

El alcalde aseguró que hasta el momento Invías no ha emitido una respuesta directa al municipio, aunque la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha realizado recorridos, para identificar rutas alternas que permitan el paso de vehículos, contó que cuentan con cinco tramos de placa huella construidos recientemente, pero advirtió que estas estructuras no soportan tráfico pesado y que su uso indebido podría dañarlas.

“Hoy para poder habilitar esta vía necesitamos hacer algunas obras de alcantarillas, algunos gaviones donde la banca está en riesgo y posiblemente se pueda ir. Haciendo esto y colocando una maquinaria, nosotros tenemos nuestra maquinaria, pero es insuficiente realmente, pero si nosotros recibimos el respaldo de parte de Invías, de parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, seguramente podremos habilitar esta vía para que el tránsito hasta 10 o 12 toneladas se pueda habilitar por nuestro municipio. Nosotros debemos actuar con responsabilidad también estamos dispuestos a ayudar, ese es el propósito nuestro, es el propósito de la comunidad bolivarense, estamos siendo solidarios y vamos a hacerlo.

Agregó que hay otra vía alterna: “Landázuri, gallegos, Flores, El Claro, se sale a Berbeo, Mochilero y Palo Blanco, en esta vía también se puede habilitar para estos 20 días, carros de 8 toneladas, pero hay que hacer unos mejoramientos urgentes”.

Raúl Pérez, insistió en que la solución no se puede seguir esperando, pues el aislamiento amenaza la producción agrícola, el empleo rural y el acceso a servicios básicos de miles de familias de Bolívar y municipios vecinos.