Noventa familias han sido reubicadas por remoción en masa en la Transversal del Carare en Santander

Bucaramanga

Tras la más reciente caracterización que adelantó la oficina para la gestión del riesgo de desastres de Santander, se confirmó que de 150 a 350 aumentó el número de hectáreas afectadas por la remoción en masa en la Troncal del Carare, a la altura de la vereda Zarandas en zona rural de Vélez, generando la reubicación de decenas de familias.

“Son aproximadamente noventa familias las que han sido necesarias buscar una reubicación inicialmente con sus familiares y posteriormente en algunos puntos que se establecieron o que se coordinaron con la alcaldía municipal para poder tener como albergues… Las personas, pues, se reubicaron, se les pudo entregar unas ayudas alimentarias y no alimentarias con el fin de garantizar que puedan tener lo necesario, lo básico, mientras que se harán todos los trámites correspondientes, administrativos”.

La situación escalará a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que se adelanten todas las inversiones o se gestionen los recursos para hacer las inversiones correspondientes. La emergencia también comprende la pérdida del cauce del río Quiratá, que yace cerca al punto donde se dio el movimiento en masa.

“Se van a desplazar un grupo de personas de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento y miembros del Cuerpo de Bomberos de Vélez y de la Defensa Civil, con el fin de ir al sitio vía terrestre y poder identificar qué ha sucedido con el cauce del río, si este cauce está tomando o el agua se está movilizando de manera subterránea, que es lo que nosotros podemos evidenciar, y pues realmente eso generaría unas consecuencias que puede volver a colapsar este terreno y puede generar alguna avenida torrencial”.

De presentarse una alerta, el Instituto Colombiano de Geología será oficiado para que la situación sea analizada de fondo con los profesionales y equipos técnicos, para determinar las implicaciones en la protección de la comunidad. Mientras se surte este proceso, avanza la gestión de Invías, entidad que ya visitó las vías alternas.

“Se hizo un recorrido por parte del Invías para mirar qué puntos son necesarios de intervenir, si hay que reforzar algunas infraestructuras de alcantarillados, de puentes como tal, pontones, para poder habilitar el paso al menos de vehículos livianos y de carros de un eje, camiones sencillos o volquetas, para que puedan tener movilidad y puedan primero garantizar el servicio de salud, garantizar que los productos de este sector puedan salir, ser comercializados en el municipio de Vélez. Lo mismo que las rutas escolares y el transporte de pasajeros. Esto es lo que se ha priorizado”. Afirmó Eduard Sánchez, director de la Oficina para la gestión del riesgo de desastres.