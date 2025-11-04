Gobierno se reunirá este jueves 6 de noviembre con quienes protestan en los peajes de Santander

Bucaramanga

El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmaron que la reunión con los líderes de la protesta por la ruta de los Comuneros se realizará este jueves 6 de noviembre, aunque aún está por definirse el lugar del encuentro. Las últimas dos reuniones se realizaron en Curití.

Según informó Oscar Hernández, secretario del interior de Santander, la propuesta del gobierno nacional es realizar la cita en Bucaramanga, mientras que los representantes del movimiento social insisten en mantenerla en el municipio de Curití, tal como se ha venido planteando desde la Gobernación de Santander.

“Trabajamos para que esas actividades y reuniones se den en beneficio y en cumplimiento del marco normativo de garantías de la protesta, pero también entendiendo la grave afectación en la vía”, señaló un vocero del Gobierno.

Lea también: S.O.S. por las vías de Santander: gremios declaran emergencia y hacen un llamado al presidente Petro

La reunión está prevista para iniciar a las 9:00 de la mañana y contará con la participación de delegados del Ministerio del Interior, quienes deberán emitir la convocatoria oficial en las próximas horas.

Las comunidades esperan que de este encuentro surjan compromisos concretos para la intervención de la ruta de los Comuneros, que comunica a Zipaquirá con San Alberto y, que se logre avanzar en el restablecimiento del normal funcionamiento de los tres peajes en territorio santandereano.

Podría interesarle: Luz por turnos: plan de la ESSA para los afectados por daño en la Transversal del Carare, Santander

“Es importante generar garantías a la protesta, pero también avanzar en las expectativas de intervención en mejores condiciones para ese eje vial tan importante de orden nacional”, puntualizó la fuente oficial.