Egan Bernal reporta que se perdió la bicicleta con la cual ganó el Tour de Francia en el 2019

La bicicleta con la que Egan Bernal conquistó el título del Tour de Francia en el 2019. (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

Egan Bernal, mejor ciclista colombiano de la temporada y, para muchos, mejor ciclista colombiano de todos los tiempos, reportó, por medio de un video, la desaparición de su bicicleta. El tema es aún más relevante, puesto que se trataría de la bicicleta que usó en la conquista del Tour de Francia del 2019.

En un trino publicado por el periodista Diego Rueda, director de El VBar Caracol y de Caracol Deportes Domingo, el mismo corredor del Ineos habló de la perdida de su bicicleta, sin entregar más detalles.

“Les tengo que comunicar algo, imagínense que mi bicicleta desapareció, estamos mirando cámaras, averiguando qué fue lo que pasó. Ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente”, comentó Egan.

Nos llega este video de nuestro campeón Egan Bernal, quien reporta la desaparición de su bicicleta amarilla con la que conquistó el Tour de Francia. Una pieza que simboliza la gloria de Cundinamarca y el orgullo de todo un país.



Se busca esclarecer dónde está la bicicleta. pic.twitter.com/4BBoL5PlI3 — Diego Rueda (@diegonoticia) November 5, 2025

En busca de encontrar más detalles sobre esta situación, Caracol Radio ha intentado contactarse con Egan Bernal; no obstante, no ha sido posible encontrar respuesta por parte del corredor zipaquireño.

El mejor colombiano de la temporada

Un séptimo lugar en el Giro de Italia y una victoria de etapa en la pasada Vuelta a España, apoyados en el puesto 36 del Ranking de la UCI, ratifican a Egan Bernal como el mejor ciclista colombiano del 2025. El corredor manifestó su deseo de cumplir su contrato con el Ineos, resolviendo cualquier rumor sobre una posible partida al Team Visma.