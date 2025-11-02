Egan Bernal sobre supuesto interés del Visma: “Yo respeto mi contrato”

Egan Bernal fue el mejor ciclista colombiano del 2025, sus resultados en las grandes vueltas y su posición final en el Ranking de la UCI así lo avalan. El corredor del Team Ineos se ubica 36 en el escalafón mundial, terminado ya su calendario en esta temporada.

En entrevista con El Tiempo, Egan analizó lo que ha sido su año, destacó lo hecho en el Giro de Italia y la Vuelta a España, sin dejar de lado que quería mucho más. El zipaquireño también se refirió al supuesto rumor de un interés del Team Visma, equipo que actualmente cuenta con el danés Jonas Vingegaard.

Balance de la temporada

Sobre su 2025, comentó: “Fue un muy buen año. No es la temporada que todos teníamos en mente, pero hay que ponerlo en contexto, pues hay que analizar de dónde donde venía, de lo que pasó, pero siempre uno quiere más”.

Al respecto, agregó: “Estoy tranquilo, pues fue un paso adelante en cuanto a todo mi proceso. Lo clave fue estar competitivo en una grande como lo fui en el Giro de Italia. Hacer séptimo en esa carrera me llena de mucha confianza para el futuro”.

Egan Bernal tuvo una caída durante la Clásica de Jáen en España, la cual le ocasionó una fractura en la clavícula. Sobre esto, comentó: “es claro que me la retrasó y me cambió bastante. Iba a correr Tirreno-Adriático, me perdí como dos carreras importantes y la verdad es que me perjudicó porque venía con muy buen ritmo. Contaba con una buena progresión, había ganado en los nacionales de ciclismo y llegaba a Europa con buen ánimo”.

Entretanto, de su desempeño en la Vuelta a España, mencionó: “El tema fue que no respondí durante un par de días por dolores en las piernas, pero mire, en la última semana gané la etapa, estaba adelante, me metí en fugas y eso me sirvió para recuperar”.

Calendario para el 2026

Sobre su calendario para el próximo año, aseguró que aún no han definido nada, especialmente porque aún desconocen varios recorridos. “Todavía no sé nada. No han salido todos los recorridos, solo el del Tour y vamos a ver. He pensado que quiero ir carrera a carrera, enfocarme la primera parte del año y luego se puede ir ajustando el calendario. No sé, es que no veo tan claro tener un calendario desde diciembre sin saber lo que pueda pasar”, dijo.

Oferta del Visma

Sobre el supuesto interés del Team Visma, información que surgió desde Europa, Egan Bernal fue tajante: “Tengo contrato hasta el 2026, yo continuaré y en este momento ponerme a buscar otras opciones no lo veo claro. Yo lo que quiero es seguir. Ineos me ayudó mucho cuando ocurrió el accidente”.

“No lo sé. Ellos hablan muchas veces de otros corredores, pero tengo contrato con Ineos y cuando lo termine, pues se decidirán varias cosas. Yo respeto mi contrato”, agregó al respecto.