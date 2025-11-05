Estas son las pruebas que podrá utilizar la Fiscalía en el juicio contra Nicolás Petro

Este martes 4 de noviembre se cumplió una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El exdiputado del Atlántico no pudo comprar tiquetes para viajar desde Bogotá hasta Barranquilla, y presentarse de forma presencial a la audiencia preparatoria, debido a su ingreso a la Lista Clinton.

De acuerdo con su defensa, no pudieron comprar el tiquete a su nombre, pues al estar en esta lista, tiene restringida la compra de tiquetes para viajar incluso en aerolíneas nacionales.

Asimismo, durante la diligencia, el juez Hugo Carbonó dio a conocer las pruebas que podrá o no utilizar la Fiscalía en el eventual juicio.

En la audiencia el juez indicó que los documentos relacionados con el preacuerdo de Nicolás Petro con la Fiscalía y las declaraciones en las que admitió su culpabilidad no irán a juicio. De acuerdo con Carbonó, los elementos no fueron aprobados ante una autoridad penal.

Carbonó también decidió no excluir del juicio toda la evidencia obtenida del celular entregado por Day Vásquez, el 3 de marzo de 2023. Ya que aseguró que ella “prestó voluntariamente el celular” para que la Fiscalía procediera a realizar las investigaciones.

El juez Carbonó tampoco se acogió a la solicitud de la defensa, la cual pedía excluir informes financieros de Petro Burgos argumentando que “carecían de validez pericial y vulneraban el debido proceso” ya que “habrían sido elaborados por investigadores de la Fiscalía sin acreditación técnica ni científica”.

Más detalles de las solicitudes aceptadas por el juez

Ante esto el juez dijo que “aun cuando no provienen de peritos formalmente acreditados, como lo sostiene la defensa, no pierden su valor como documento dentro de un acervo probatorio”.

Sobre el Mercedes Benz, presuntamente, adquirido por Nicolás Petro Burgos y registrado a nombre de Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta, que, según la Fiscalía, habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos, Carbonó dijo que tanto los certificados como el archivo vehicular son pruebas documentales pertinentes y conducentes, por lo que se admiten para ser valoradas en juicio.

Igualmente, Carbonó señaló que también permitirá que se presenten informes sobre una camioneta Chevrolet Tahoe, que, aunque no está a nombre del exdiputado del Atlántico, presuntamente le fue entregada como dádiva.

También Carbonó admitió otros informes que relacionan a Day Vázquez, en el proceso judicial de su expareja. Serán anexados un DVD que contiene la diligencia de declaración jurada, un folio con el registro civil de matrimonio de Day Vásquez y de Nicolás Petro, entre otros elementos.