Juez avala que Fiscalía utilice información financiera de Nicolás Petro en el juicio en su contra

En la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el juez Hugo Carbonó no se acogió a la solicitud de la defensa, la cual pedía excluir informes financieros de Petro Burgos argumentando que “carecían de validez pericial y vulneraban el debido proceso” ya que “habrían sido laborados por investigadores de la Fiscalía sin acreditación técnica ni científica”.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“A partir de las consideraciones puestas, el despacho observa que los informes de contexto económico y financiero elaborado por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, aún cuando no provienen de peritos formalmente acreditados, como lo sostiene la defensa, no pierden su valor como documento dentro de un acervo probatorio, siempre que su incorporación se realice conforme a las reglas de autenticidad, cadena de custodia y contradicción”, dijo Carbonó.

Más solicitudes rechazadas por el juez

El juez también rechazó la solicitud de la defensa que pedía no incorporar en el juicio registros telefónicos obtenidos por la Fiscalía entre enero y marzo de 2025.

Según la defensa, los registros “fueron presentados de forma duplicada y triplicada, sin delimitar qué nuevos anexos introducían ni qué hechos distintos pretendían acreditarse”.

No obstante, el togado concluyó que los registros telefónicos, mensajes y metadatos “conservan relación con los hechos jurídicamente relevantes” y, por tanto, son pertinentes y conducentes dentro del proceso por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Igualmente, Carbonó señaló que sí permitirá que se presenten informes sobre una camioneta Chevrolet Tahoe, que aunque no está a nombre del exdiputado del Atlántico, presuntamente le fue entregada como dádiva.

“El procesado, conforme lo sostiene la Fiscalía, se le atribuye presuntamente haber incrementado para sí y para otros su patrimonio de una manera justificada y a su vez lo hizo adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes provenientes del delito de enriquecimiento lícito de terceros. En este contexto, la Fiscalía indica que el referido vehículo Chevrolet Tahoe haría parte de los bienes que presuntamente fueron recibidos por el procesado como dádivas o beneficio patrimonial”, explicó el juez.

La audiencia se reanudará a las 8:30 de la mañana de este 5 de noviembre.