El exaspirante anunció su decisión, asegurando que su determinación obedece a razones estrictamente personales.

Cristian Portilla, candidato de Jaime Beltrán, retiró su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga

Cristian Portilla, quien tenía el aval del Centro Democrático y los coavales de Cambio Radical y partido de la U, anunció oficialmente su retiro de la contienda por la Alcaldía de Bucaramanga para las elecciones atípicas. La decisión fue comunicada a través de un pronunciamiento público en el que explicó que su determinación responde a motivos personales y familiares.

Después de una profunda reflexión personal y familiar, y poniendo en primer lugar la responsabilidad, la coherencia y la honestidad que siempre he defendido, he tomado la decisión de retirar mi candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga para las próximas elecciones atípicas”, expresó Portilla en el comunicado.

El exaspirante aseguró que su decisión fue tomada con transparencia y sentido de responsabilidad, al considerar que el cargo de alcalde requiere entrega total y plena dedicación. “La labor de servir a nuestra ciudad merece entrega total, enfoque y energía plena; y hoy, por sentido de responsabilidad, debo actuar con transparencia y sinceridad ante ustedes”, agregó.

Portilla, también agradeció a Jaime Andrés Beltrán, a su familia, a los líderes que respaldaron el proyecto y a los ciudadanos que creyeron en su propuesta. “Quiero expresar de corazón mi gratitud a Jaime Andrés, su familia, a cada ciudadano que confió en mí, a los líderes que apoyan este proyecto y a todos los que creen en los principios y valores que guían este sueño”, manifestó.

Finalmente, el ahora excandidato invitó a los bumangueses la unidad por la ciudad. “Invito a todos los bumangueses a unirnos para defender a Bucaramanga, que Dios los bendiga y acompañe siempre”, concluyó.

