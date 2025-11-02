¿Inhabilitado candidato a la alcaldía de Bucaramanga de Jaime Andrés Beltrán? esto dice su abogado

Bucaramanga

El abogado Hollman Ibáñez Parra respondió a los señalamientos que aseguran que el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, para las elecciones atípicas, Cristian Portilla, estaría inhabilitado para aspirar al cargo. Ibáñez, rechazó de manera categórica esa versión y defendió la legitimidad de su representado con argumentos jurídicos.

“El candidato Cristian Portilla no se encuentra inhabilitado. Así lo indica la jurisprudencia pacífica y abundante que existe, la cual establece que cuando alguien ejerce la supervisión de un contrato, ni está interviniendo ni está ejerciendo autoridad”, sostuvo el abogado en su pronunciamiento.

Hollman Ibáñez explicó que las funciones de supervisión o acompañamiento a contratos públicos no constituyen causal de inhabilidad, de acuerdo con los criterios fijados por los tribunales y el Consejo de Estado. En su análisis, enfatizó que la ley distingue entre quienes toman decisiones administrativas, lo que sí genera inhabilidad, y quienes simplemente verifican el cumplimiento de un contrato.

Usualmente no respondo a las menciones que se hacen sobre mi trabajo o de mis clientes. Sin embargo, “nobleza obliga”



Le respondo brevemente a @oscarjahir_ sobre la supuesta inhabilidad de Cristian Portilla: no existe tal inhabilidad para aspirar a la Alcaldía de la… https://t.co/T4RabFbw4V pic.twitter.com/6lckGbDRO1 — Hollman Ibáñez Parra (@hollmanibanezp) November 2, 2025

Además, el abogado cuestionó el tono político con el que se han hecho las acusaciones, advirtiendo que algunos sectores buscan desinformar a los votantes. “Invito a que reflexionen y examinen su posición a la luz del derecho y no del activismo político que pareciera estar informando estas afirmaciones”, expresó.

Finalmente, Ibáñez insistió en que los debates sobre candidaturas deben darse con fundamento jurídico y no con interpretaciones interesadas que, según dijo, “solo confunden a la ciudadanía y deterioran el debate democrático en Bucaramanga”.