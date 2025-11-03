DIMAYOR sanciona al Once Caldas y su barra por incidentes en el partido frente al Unión Magdalena

Manizales

DIMAYOR sancionó al Once Caldas por el encuentro realizado el sábado 25 de octubre en el estadio Palogrande de Manizales frente al Unión Magdalena. Aquel día, la acciones se detuvieron entre los minutos 14 y 16 del primer tiempo.

Al minuto 11, la barra Holocausto Norte lanzó juegos pirotécnicos en forma de protesta por la campaña del equipo, además de registrarse abucheos en contra de los jugadores y del cuerpo técnico.

Duelo disputado en el Palogrande de Manizales entre Once Caldas y Unión Magdalena / Colprensa

La sanción impuesta

Como sanción por estas conductas que afectaron el desarrollo del partido, la tribuna norte del estadio Palogrande estará cerrada en la siguiente fecha, es decir, para el domingo 9 de noviembre cuando el Once Caldas enfrente al Deportivo Pasto.

El hecho fue consignado en el informe por el árbitro Luis Delgado donde destacó: “El Juego fue detenido 2 minutos del (14 Al 16) por la poca visibilidad provocada por el humo”.

La Dimayor sancionó a la tribuna norte del estadio Palogrande en su mas reciente boletín con 1 fecha por el uso de la pólvora en la protesta en el partido donde @oncecaldas ganó ante Unión Magdalena pic.twitter.com/m9ubTAYUG4 — noti Once (@Notionce1) November 3, 2025

El Comité Disciplinario ante estas anotaciones, determinó el pasado 31 de octubre en la resolución 111: “Es importante señalar que dicha barra contaba con la autorización previa de la Comisión Local de Fútbol para el ingreso y el uso de elementos de animación, conforme a los procedimientos y controles habituales establecidos por las autoridades competentes. De esta situación se dejó constancia en el Acta del Puesto de Mando Unificado (PMU)”.

Según el documento sancionatorio, “en ese sentido, el Club fue sorprendido por el uso inadecuado de dichos elementos en el marco de una protesta no prevista, de algunos miembros de la barra Holocausto Norte, ubicados en la tribuna norte barras, sector norte central, circunstancia que, sumada a las condiciones climáticas adversas, generó una afectación momentánea del espectáculo que escapó totalmente a nuestro control”.

La decisión del comité de fútbol fue: “Sancionar al Club Once Caldas S.A., con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Sector Central Tribuna Norte) y multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, una vez evidenciado que en su condición de Club local, se acreditó la comisión de una (1) conducta impropia de espectadores, consistentes en: i) empleo de objetos inflamables, los cuales generaron una afectación en el normal desarrollo del partido, disputado por la 17ª Fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025, entre el Club Once Caldas S.A. y el Club Unión Magdalena S.A.”.

El Club no esperaba la actuación de los hinchas

En las actas citadas destaca que el Once Caldas fue sorprendido con el hecho: “El Club implementó las medidas de seguridad y control requeridas, en coordinación con la Policía Nacional, la UNGRD y el personal logístico del estadio, entendiendo que los elementos de animación serían utilizados únicamente como parte de la salida del equipo y no en el marco de una protesta”.

A manera de conclusión, “el Club Once Caldas S.A. actuó de buena fe y conforme a los protocolos de seguridad establecidos, confiando en la información suministrada por la barra, la cual, se reitera manifestó que los elementos de animación serían utilizados únicamente durante la salida del equipo”.