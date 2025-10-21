Nuevo cierre en el suroccidente de Bogotá por obras de la primera línea del Metro

Bogotá D. C.

Comenzó la construcción de la nave central de la Estación número 7 de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esto, en la intersección de la av. Carrera 68 con la av. Primero de Mayo entre las localidades de Puente Aranda y Kennedy al suroccidente de la ciudad.

Estas labores se extenderán, aproximadamente, durante un año, ocasionando un nuevo cierre en esta zona de la capital.

La calzada rápida de la Carrera 68 en la intersección con la av. Primero de Mayo, en sentido norte a sur, cerrará totalmente. El tráfico será desviado a la calzada lenta del costado occidental de esta avenida con el fin de garantizar la continuidad del recorrido habitual en el sector.

En adición, la ciclorruta de la av. Carrera 68 se trasladará a la calzada mixta oriental, entre la calle 27 sur y la transversal 53.

Estas labores se suman a otras que se vienen desarrollando en ambos corredores viales y que han ocasionado cambios en la operación de nueve rutas zonales, al igual que distintos desvíos temporales en el sector a lo largo de los últimos meses.

Estaciones de la Primera Línea del Metro

En total, habrán 16 estaciones de la Primera Línea del Metro. La Estación 7 se ubicará en la avenida Primero de Mayo entre la avenida 68 y la Carrera 52C.

La Empresa Metro de Bogotá indica que las labores se llevarán a cabo durante las 24 horas del día y recuerda que unos 1.800 usuarios se transportarán en cada uno de los 30 trenes que circularán por la Línea 1 del sistema de transporte público en construcción.