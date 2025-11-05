9 municipios en Caldas están en alerta por probabilidad por deslizamientos de tierra

Manizales

9 municipios están en alerta media alta por la ocurrencia de deslizamientos en Caldas, a esta hora por ejemplo la vereda Colorados en Aguadas completa 12 días incomunicado por un derrumbe de grandes proporciones que hay en la zona. La Alcaldía del municipio anunció que no hay podido ingresar con maquinaria en el lugar

La información más reciente indica que nueve municipios del departamento presentan probabilidad media de deslizamientos de tierra.

Las autoridades departamentales han tomado medidas de precaución y han hecho un llamado a los alcaldes para que activen sus planes de contingencia ante una temporada de lluvias que podría ser intensa.

Se esperan lluvias persistentes y de variada intensidad en la región Andina durante la semana. Aunque no se especifica el nivel de alerta (roja, naranja o amarilla) para cada municipio en la información más reciente, la presencia de riesgo medio y la expectativa de más lluvias sugieren que se debe mantener la vigilancia.

Sin embargo, en otro informe el IDEAM explicó que son 14 los municipios con probabilidades pequeñas y altas de deslizamientos que son Anserma, Aránzazu, Chinchiná, Filadelfia, Manizales, Marquetalia, Marulanda, Neira, Palestina, Pácora, Risaralda, Salamina, San José, Aguadas

Las autoridades instan a la población de Caldas, especialmente en zonas de riesgo, a estar atenta a los comunicados de las autoridades locales y a los organismos de gestión del riesgo