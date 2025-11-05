Pronóstico del IDEAM para el clima del 4 al 7 de noviembre: hay probabilidad de lluvias intensas

¿Lluvia o sol? Pronóstico del IDEAM para este fin de semana 15 y 16 de febrero en Bogotá y Colombia. Imagen de fondo de GettyImages

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), emitió recientemente un comunicado en el que indicaron cómo estará el clima en algunas regiones de Colombia. Según esto, se espera que en el transcurso de la semana, el cielo este parcialmente nublado en gran parte del país.

Por otro lado, anunciaron que para la capital, Bogotá, los cielos se encuentren nublados y con lluvias dispersas en algunas localidades de la ciudad. Las precipitaciones más relevantes se prevén para el miércoles y parte del jueves. La temperatura mínima rondará los 11 °C y la máxima estará entre 19 °C y 20 °C.

Pronóstico del clima del 4 de noviembre, hasta el de noviembre, según el IDEAM

Según reportó el IDEAM, así estará el clima en las siguientes regiones de Colombia durante esta semana:

Martes 4 de noviembre

El cielo estará parcialmente nublado, con un aumento de tormentas eléctricas en la noche. Las lluvias en: Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Se presentarán lloviznas en los departamentos de La Guajira, Sucre, Atlántico, Vichada, Meta y algunos sectores de Casanare. A su vez, San Andrés y Providencia tendrán cielos nublados con lluvias y posible actividad eléctrica.

Miércoles 5 de noviembre

Lluvias moderadas con tormentas eléctricas, asimismo, en este día es cuando más lluvias habrá, y las zonas más afectadas serán:

Caribe: La Guajira (sur), Cesar, Sucre, Córdoba.

La Guajira (sur), Cesar, Sucre, Córdoba. Andina: Antioquia, Santander, Huila, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío.

Antioquia, Santander, Huila, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío. Pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño. Orinoquía: Casanare, Meta, Vichada.

Casanare, Meta, Vichada. Amazonía: Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guainía.

Se presentarán lloviznas en Arauca, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Boyacá, mientras que para las islas de San Andrés y Providencia, las lluvias serán continuas y con descargas eléctricas.

Jueves 6 de noviembre

Persistirán las lluvias en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas.

Las lloviznas se mantendrán en Norte de Santander, y en San Andrés y Providencia, habrá lluvias y tormentas eléctricas.

Viernes 7 de noviembre

Las lluvias van a disminuir en el oriente y sur, pero persistirán en el Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Casanare y Meta.

En San Andrés y Providencia las lluvias serán de variada intensidad.

Recomendaciones generales del IDEAM ante posibles riesgos

El IDEAM dentro de su informe realizó una serie de recomendaciones ante posibles desastres naturales que puedan poner en riesgo la vida de los ciudadanos. A su vez, brindan información en dado caso que necesiten contactar agentes autorizados que puedan atender una emergencia: VI@JERO SEGURO, #767, X @numeral767.

Evitar zonas abiertas o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas .

. Asegurar techos y limpiar canales y sumideros.

Prevenir incendios forestales, apagando fogatas y evitando dejar materiales inflamables o vidrios en zonas naturales.

