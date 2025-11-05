Se cumplen 14 años de la tragedia del barrio Cervantes de Manizales que dejó más de 48 fallecidos

Manizales

La tragedia del barrio Cervantes de Manizales ocurrió el 5 de noviembre de 2011, cuando un deslizamiento de tierra sepultó numerosas viviendas, dejando un saldo de 48 personas muertas y decenas de damnificados. El deslizamiento ocurrió en la madrugada del sábado 5 de noviembre de 2011, antes de las 6 a.m..

Una investigación posterior concluyó que la causa principal fue el colapso de una tubería del acueducto de la empresa Aguas de Manizales, que no fue reparada a tiempo a pesar de las advertencias previas de la comunidad sobre una fuga de agua. El agua saturó el terreno, que ya estaba afectado por una fuerte temporada invernal, provocando el alud.

Cerca de 14 a 16 viviendas quedaron sepultadas bajo toneladas de tierra y lodo. Además de los 48 fallecidos, varias personas resultaron heridas y muchas familias perdieron a múltiples integrantes.

“ Eso fue terrible las casas colapsaron y perdimos a todos nuestros seres queridos lo más grave es que aún no recibimos la compensación por este daño y ha pasado mucho tiempo y aún no hemos recibido justicia por parte del Estado”, dijo uno de los damnificados

Los organismos de socorro como la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos trabajaron durante días en las labores de rescate, que fueron difíciles debido a la cantidad de tierra. La tragedia generó un gran dolor en la ciudad y llevó a investigaciones sobre la posible negligencia de la empresa de acueducto, la cual fue declarada responsable años después. Así lo dijo Jorge Iván Quintero, comandante de Bomberos de Manizales

“Veníamos de un desabastecimiento de agua por cerca de 19 días en la ciudad. A las 6 de la mañana del día del día 5 de noviembre del 2011, se reporta a través de la línea de emergencia un deslizamiento del barrio Cervantes.

Pues cuando uno escucha el reporte no tiene uno como en la retina en qué sitio en el barrio Cervantes, porque pues regularmente pues el trabajo le va dando a uno como indicios de zonas que en un momento determinado se pueden ver afectadas por alguna situación, pero cuando llegamos lo que encontramos fue indescriptible”, dijo Quintero comandante de Bomberos de Manizales

Las indemnizaciones por la tragedia del barrio Cervantes en Manizales se han tramitado a través de procesos judiciales y acuerdos conciliatorios, donde el Municipio y Aguas de Manizales fueron declarados responsables. Se han pagado indemnizaciones a algunas familias y otros procesos están pendientes o en apelación, afectando a familiares de las 48 víctimas del deslizamiento ocurrido el 5 de noviembre de 2011. El abogado Alejandro Franco , experto administrativista habló del por qué después de 14 años hay familias que no han recibido su dinero por compensación a la muerte de sus familiares

“ Esto se debe a que las indemnizaciones en la rama administrativa son muy demoradas y si la cuantía es muy alta más largo es el proceso porque este debe ir al Consejo de Estado. Sin embargo, el Estado debe ser más efectivo en las reparaciones”, dijo Franco

En 2021, se resolvió una demanda en primera y segunda instancia que resultó en el pago de indemnizaciones a cinco familiares de víctimas. La indemnización fue compartida por Aguas de Manizales y el Municipio.