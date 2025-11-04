Una mujer sufre quemaduras tras ser rociada con gasolina e incendiada por su pareja en Montelíbano

Isaac Contreras es activamente buscado por las autoridades para que enfrente a la justicia por el intento de feminicidio.

Montería

Un intento de feminicidio conmociona al barrio La Esperanza, en Montelíbano, Córdoba, luego de que un hombre identificado como Isaac Contreras, al parecer, rociara con gasolina a su pareja, Érika Mendoza Méndez, y le prendiera fuego durante una acalorada discusión.

El brutal ataque, calificado por las autoridades como intrafamiliar, dejó a la mujer con quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial donde permanece bajo estricta observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el relato de familiares, la discusión escaló hasta que Contreras, en un acto de intolerancia, lanzó el combustible sobre Mendoza y provocó las llamas que también alcanzaron parte de la vivienda.

En el interior del inmueble se encontraban dos sobrinos del agresor, un hecho que aumentó el riesgo de una tragedia mayor.

La víctima, entre lágrimas, denunció que su pareja no solo intentó acabar con su vida, sino que también destruyó su computador y varias pertenencias personales. Según su testimonio, el objetivo del ataque era “acabar con sus sueños de estudiar y superarse”.

El presunto agresor huye de las autoridades

Tras el ataque, Isaac Contreras huyó del lugar y ahora es buscado activamente por la Policía y la Fiscalía, que ya adelantan un operativo para dar con su paradero y llevarlo ante la justicia. Mientras las investigaciones avanzan, los familiares de Érika Mendoza hicieron un llamado desesperado a la comunidad.

“Tememos que vuelva a hacer daño. Si alguien sabe dónde está, que lo denuncie. No queremos otra tragedia”, manifestó una allegada.

Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la violencia contra las mujeres en el departamento de Córdoba.