Sorprendente e inesperada noticia sobre la recuperación de Jorge Carrascal

Jorge Carrascal es foco de buenas noticias en Flamengo de Brasil, el volante cartagenero había encendido las alarmas en el club de Río de Janeiro el pasado sábado, luego de sufrir una lesión en la espalda en el duelo ante el Sport Recife.

El colombiano fue sustituido del partido a los 21 minutos, luego de que a los 18, totalmente solo, sintiera una molestia en la espalda tras dar un pase a un compañero. El jugador abandonó el campo por sus propios medios y con claras muestras de dolor.

Tras la lesión, llegó a especularse que el jugador podría ser de baja un mes o más; no obstante, tras el parte médico oficial, se conoció que Carrascal sufrió un edema óseo en una castilla, sin fractura.

Inicialmente se informó que el jugador podría estar de vuelta el próximo 15 de noviembre, para cuando Flamengo visitará precisamente al Sport Recife; sin embargo, el cartagenero sorprendió este martes, entrenando con normalidad y viajando junto al resto de sus compañeros para el partido de este miércoles frente al Sao Paulo.

“Flamengo tiene buenas noticias sobre la convocatoria para el partido del miércoles contra São Paulo. Carrascal viajó con el equipo y está disponible para ser seleccionado por Filipe Luís. Everton Cebolinha también regresa”, informó Globo Esporte.

El medio agregó: “El tratamiento progresó el lunes y el martes. A pesar de seguir sintiendo dolor, el jugador pudo entrenar en la última sesión antes del viaje, y se decidió que viajaría a Santos; el partido se disputará en Vila Belmiro. Jorginho será baja por una lesión en el muslo derecho, y Léo Ortiz está de baja por un esguince en el tobillo derecho”.

¿Será convocado a la Selección Colombia?

Con el alta médica y deportiva recibida, Jorge Carrascal estaría disponible para que Néstor Lorenzo lo convoque a los próximos amistosos de la Selección Colombia, el 15 de noviembre ante Nueva Zelada y el 18 del mismo mes frente a Australia.

Según informó el periodista de Caracol Radio, Sebastián Vargas, Carrascal se encuentra en los planes de Lorenzo y recibirá la convocatoria.