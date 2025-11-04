Jhon Jader Durán responde a sus críticos: “Estoy acostumbrado a que me pinten peor de lo que soy”

Jhon Jader Durán dio señales de su recuperación este fin de semana, luego de definir el clásico ante el Besiktas, sellando la remontada 2-3 con un gol construido netamente por él, presión alta para recuperar el balón en campo rival y definir ante el portero.

El antioqueño de 21 años se refirió, en diálogo con Fenerbahce Televisión, a las críticas y los comentarios que recibió tras la larga lesión que sufrió al principio de la temporada. Durán también habló de su anotación y del apoyo del presidente del club, Sadettin Saran.

Su recuperación

“Antes que nada, fue un proceso largo y tuve que trabajar muy duro para recuperar mi mejor forma. Todo jugador quiere aportar y jugar para su equipo, pero para mí, este proceso ha sido largo. Puedo decir que ha sido lo mejor posible. Ahora, estoy deseando volver a mi mejor nivel cuanto antes y ayudar a mi equipo”.

Sobre las críticas

“Estoy acostumbrado a los comentarios negativos y a que me pinten peor de lo que soy. Pero siempre me he mantenido al margen y nunca he respondido. Mantuve la calma y confié en mi trabajo. Siempre confié en el plan de Dios. No me importaba nada más”.

El apoyo del presidente

“Estuvo conmigo y me ayudó durante todo el proceso. Siempre habló conmigo y me acompañó. El apoyo de Devin Bey también fue muy importante. Por supuesto, siempre intentan estar ahí para los jugadores y ayudarme. Hablaron conmigo constantemente durante todo este proceso. Me ayudaron a superarlo lo más rápido posible. Marcar el gol de la victoria en un partido así, después de regresar de una lesión tan importante, fue muy importante para mí“.

Su gol ante el Besiktas

“Fue un gol precioso para mí. Era muy importante marcar el gol de la victoria en un partido así, especialmente después de regresar de una lesión tan importante. La celebración fue una expresión pura de emoción. Fue una expresión de las emociones que sentí al regresar después de tanto tiempo, marcar en un partido tan importante y contribuir al equipo”.

Lo que viene

“Siempre prefiero ir partido a partido. Por supuesto, nos queda un largo camino por delante, pero nuestro único objetivo será el primer partido. Después, veremos qué pasa. Simplemente daremos lo mejor de nosotros en cada partido que juguemos”.

Mensaje a los hinchas

“Espero que continúen apoyándonos como siempre lo hacen. Llenan los estadios y nos apoyan dondequiera que vamos. Trabajamos al máximo y damos todo lo que tenemos para hacerlos felices”.