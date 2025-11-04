🔴EN VIVO | Alemania vs. Colombia: siga acá el debut de la Tricolor en el Mundial-Sub 17

<b>¡La Tricolor inicia su camino a la Copa del Mundo! </b>La Selección Colombia hará su debut en el Mundial Sub-17 en Qatar al enfrentarse con Alemania, vigente campeón, por la primera jornada del Grupo G a partir de las 9:45 de la mañana (hora Colombia). Es preciso recordar, que<b> en esta edición también participaran 48 selecciones</b>, al igual que en la categoría de mayores que se disputará el próximo año.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/11/04/seleccion-colombia-cuando-saldrian-los-convocados-para-los-juegos-ante-nueva-zelanda-y-australia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/04/seleccion-colombia-cuando-saldrian-los-convocados-para-los-juegos-ante-nueva-zelanda-y-australia/"><b>Selección Colombia: ¿Cuándo saldrían los convocados para los juegos ante Nueva Zelanda y Australia?</b></a>La Selección Colombia <b>regresa al Mundial Sub-17 tras ocho años de ausencia,</b> pues su última participación fue en el 2017, en esta edición la Tricolor quedó ubicada en el Grupo G junto a <b>Alemania, Corea del Norte y El Salvador.</b>