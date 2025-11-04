Se conocen nuevos detalles del ataque sicarial en reconocido centro comercial de Pereira

Pereira

Los hechos ocurrieron en el tercer sótano de los parqueaderos de este centro comercial, testigos que iban caminando hacia sus vehículos, saliendo de ellos y hasta quienes estaban haciendo fila para cancelar el parqueadero, señalaron que se escucharon varios disparos y lo único que lograron hacer fue correr y tirarse al suelo.

Varios de los vehículos que se encontraban estacionados sufrieron daños por las balas; todo esto fue evidencia para el Cuerpo Técnico de Investigación que adelanta la investigación de lo ocurrido.

La víctima, identificada como Carlos Orlando García Herrera, fue trasladada a un centro asistencial con varios impactos de arma de fuego que hoy lo tienen entre la vida y la muerte.

Según las autoridades la víctima reaccionó con un arma de fuego de su propiedad, tipo pistola calibre 9mm, con permiso de porte vigente, la cual fue incautada y entregada al CTI bajo cadena de custodia para su análisis balístico.

El reporte lo entregó el comandante operativo de la Policía metropolitana de Pereira, el coronel Diego Rodríguez.

“La Policía adelanta la investigación de este caso, el ciudadano que resultó lesionado es un hombre de 30 años, que fue trasladado a la clínica Comfamiliar de la ciudad. Personal del CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes por el delito de homicidio en grado de tentativa. Los presuntos responsables huyeron en un vehículo el cuál fue abandonado”, afirmó el coronel Rodríguez.

De manera extraoficial se conoció que este ciudadano en el mes de octubre fue víctima de un atentado en la ciudad de Cali, lugar donde reside; al parecer, se encontraba en Pereira huyendo de estas personas.

En su contra se encuentra abierta una investigación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, toda vez que en la capital del Valle se enfrentó con la Policía y fue detenido.

Al parecer, los hombres que atentaron contra la vida de García Herrera en el centro comercial huyeron en un vehículo que minutos después fue encontrado por las autoridades abandonado.

