Rodrigo Londoño pide a Misión de la ONU que verifique las sanciones propias impuestas por la JEP

En la noche de este lunes Rodrigo Londoño, firmante de Paz y presidente del Partido Comunes, pidió al presidente Petro que soliciten al Consejo de Seguridad de la ONU que se modifique su decisión de no renovar su verificación a las sentencias restaurativas que emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz.

#POLÍTICA Rodrigo Londoño (@TimoComunes), presidente del Partido Comunes, envió una carta al presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) en la que pide que se solicite al Secretario General y a la Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que “se produzca una adición… pic.twitter.com/AScetKXUdb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2025

La solicitud la hizo Londoño a través de una carta que fue enviada al jefe de estado y en la que indica que este componente de la Misión de Verificación es fundamental para el éxito de un Acuerdo asegura que ha sido considerado hito mundial, y ejemplo a seguir en la resolución pacífica de conflictos.

“De ahí la importancia, que en virtud de dar cumplimiento a lo pactado, podamos elevar conjuntamente, como representantes de las dos partes contratantes, una solicitud ante el Secretario General y la Presidencia del Consejo de Seguridad, en el sentido de producir una adición al mandato de la Misión de Verificación en Colombia, con el fin de que esta pueda apoyar al Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz en las tareas de verificación de las sanciones denominadas propias que esta profiera”.

Rodrigo Londoño enfatizó en que Colombia y el Acuerdo de paz no pueden quedarse sin el apoyo internacional por lo que también le manifestó al presidente Petro que está dispuesto a que adelanten una reunión, argumentando que es urgente a fin de ampliar la motivación de su solicitud.

“Consideramos que este componente es fundamental para el éxito de un Acuerdo que ha sido considerado hito mundial, y ejemplo a seguir en la resolución pacífica de conflictos. En este momento crucial no nos puede faltar el aliento y el apoyo internacional. Estaré presto a sostener una reunión cuando usted lo considere pertinente. Para nosotros es urgente a fin de ampliar la motivación de esta solicitud”.

“Reconoce los logros alcanzados”

El firmante de Paz destacó además la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de renovar la misión de verificación e indicó que este hecho rescata el valor y la importancia del Acuerdo firmado en 2016.

“Nos congratulamos por la resolución donde se reafirma el compromiso de apoyar a Colombia en el establecimiento de la paz, la justicia y la seguridad, rescatando el valor y la importancia del Acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la insurgencia, reconociendo los logros alcanzados y señalando los retos que tenemos a futuro para superar los factores estructurales que estimulan la conflictividad”.