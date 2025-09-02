Hecho de intolerancia en Bogotá: joven de 17 años asesinado por un balón

Noverney Zúñiga Murieles perdió la vida tras un atentado por una riña en el barrio El Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar. El menor recibió una puñalada en la cara y cerca de su corazón.

los sucesos ocurrieron el 2 de agosto después de que la hermana de la víctima, que era una menor de 13 años, por accidente lanzó el balón al tejado de una residencia, razón por la que los dueños le gritaron insultos a la niña.

Norverey fue a la casa de estos para pedir explicaciones y aquí empezaría la discusión con otro menor y su padre, lo que fue escalando a una riña, así lo afirma su madre Maricela Zúñiga: “mi hijo le llamó la atención, le reclamó y en ese momento se empujaron y se agredieron” afirmó Maricela en una entrevista con City TV.

En medio de dicha discusión, los residentes emplearon un arma blanca y haciendo uso de esta “le cortaron la cara y le cortaron la mano (...) y le dio una puñalada en la parte del corazón” expresó la madre de la víctima.

Impunidad para los victimarios.

Según narra Maricela, los implicados en el asesinato de su hijo habrían sido capturados por el delito, sin embargo, fueron dejados en libertad a los pocos días, abandonando el barrio, mientras el caso sigue en investigación.

Afirma también que los familiares que quedan en el sector han hecho hostigamiento por redes sociales, vinculando el asesinato de Noverney con “ollas que están alrededor” para hacerle creer a las personas que era un integrante de estos grupos delictivos y que su muerte habría sido por esa causa. La madre, solo busca justicia por su hijo y no quiere que este hecho quede en la impunidad.