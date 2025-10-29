Mujer fue enviada a prisión tras lanzar a su bebé de 10 meses al río Bogotá en Engativá

Colombia

Una mujer fue judicializada y enviada a un centro carcelario luego de ser señalada de lanzar a su bebé de 10 meses al río Bogotá, en el sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo, localidad de Engativá.

Según la Fiscalía General de la Nación, después de arrojar a la niña, la mujer también habría intentado quitarse la vida lanzándose al afluente.

Rescate de la madre y la bebé

De acuerdo con la investigación, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia.

A pesar de los intentos por persuadirla, “la mujer habría arrojado a su hija al río y posteriormente se lanzó ella misma”, precisó el informe judicial.

Los policías, con apoyo de la comunidad, lograron rescatar con vida tanto a la menor como a la madre. La bebé fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica por complicaciones de salud.

Medida de aseguramiento y proceso judicial

Ante los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a la procesada.

El ente acusador le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que la mujer no aceptó.

La Fiscalía informó que continuará con la investigación para esclarecer los hechos y garantizar los derechos de la menor, quien quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).