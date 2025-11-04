Prográmese con los partidazos de la Champions League: así se jugará de cuarta fecha

Vuelven las emociones de Liga de Campeones en Europa. Entre el martes 4 y miércoles 5 de noviembre se jugará la cuarta fecha de la fase liga entre los mejores 36 equipos del viejo continente.

En esta jornada hay varios partidazos, uno de ellos es el del colombiano Luis Díaz con Bayern Múnich, equipo que deberá visitar al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en la capital de Francia.

El otro atacante colombiano, Luis Javier Suárez, quien milita en el Sporting de Lisboa, visitará en Italia a Juventus, que viene haciendo una temporada bastante irregular en la Serie A y en la Champions League. Juan David Cabal está en duda por una reciente lesión muscular.

Otros de los encuentros estelares en esta UEFA Champions League serán entre Liverpool y Real Madrid, que se jugará en territorio inglés. Al igual que Manchester City ante el Borussia Dortmund.

Programación de la fecha 4 de la Champions League

Martes 4 de noviembre

12:45 p.m. (hora Colombia) - Slavia Praha Vs. Arsenal

12:45 p.m. - Napoli Vs. Eintracht Frankfurt

3:00 p.m. - Atlético de Madrid Vs. Union Saint-Gilloise

3:00 p.m. - Bodø/Glimt Vs. AS Mónaco

3:00 p.m. - Juventus (Juan David Cabal) Vs. Sporting de Lisboa (Luis Javier Suárez)

3:00 p.m. - Liverpool Vs. Real Madrid

3:00 p.m. - Olympiacos Vs. PSV Eindhoven

3:00 p.m. - Paris Saint-Germain Vs. Bayern Múnich (Luis Díaz)

3:00 p.m. - Tottenham Hotspur Vs. Copenhagen

Miércoles 5 de noviembre

12:45 p.m. - Pafos FC Vs. Villarreal

12:45 p.m. - Qarabağ (Kevin Medina y Camilo Durán) Vs. Chelsea

3:00 p.m. - Ajax de Ámsterdam Vs. Galatasaray (Davinson Sanchez)

3:00 p.m. - Club Brujas Vs. FC Barcelona

3:00 p.m. - Inter de Milán Vs. Kairat Almaty

3:00 p.m. - Manchester City Vs. Borussia Dortmund

3:00 p.m. - Newcastle United Vs. Athletic Club de Bilbao

3:00 p.m. - Olympique de Marsella Vs. Atalanta

3:00 p.m. - Benfica (Richard Rios) Vs. Bayer Leverkusen