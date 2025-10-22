Luis Suárez sobre su partido en Champions ante su ex club: “No se tuvo mucha paciencia conmigo”

Este miércoles se medirán Sporting Lisboa y Olympique Marsella, por la tercera fecha de la fase liga en la UEFA Champions League, en el estadio Jose Alvalade. Este encuentro tendrá un tinte colombiano por la presencia del delantero Luis Javier Suárez, jugador del equipo portugués, pero con pasado en el fútbol francés.

En conferencia de prensa previo a este emocionante duelo, el futbolista de la Selección Colombia, mencionó que será un partido especial, no por la vista de su anterior club, sino por la participación en la Liga de Campeones y recordó lo que fue su breve paso por Marsella.

Lea también: Liga de Campeones: Tabla de posiciones tras triunfos de Barcelona, Arsenal, PSG y Manchester City

“Es un partido especial porque es Champions, eso siempre ha estado en mi cabeza. Es especial por ser ese torneo y porque me ha costado volver a estar en ese tipo de partidos. Es bonito cuando se viene desde abajo y llegar a la máxima competición europea. Toda la semana se palpita la Champions. Ya después Marsella fue un club en el que estuve, pero hasta ahí” indicó Suárez.

Luis Suárez también habló su fugaz paso por el fútbol francés, pues estuvo durante el segundo semestre del 2022 con el Olympique de Marsella, equipo con el que solo disputó tres encuentros como inicialista de los once en los que vio minutos, anotó tres goles y una asistencia, luego fue transferido a Almería, donde dio el salto a Portugal.

“Siempre saco el lado positivo. Llegaba a un país nuevo, una liga nueva, debuté en Champions con Marsella. Jugué poco de titular, marqué algunos goles, di algunas asistencias. Creo que estaba preparado futbolísticamente, pero no mentalmente para ese club. No se tuvo mucha paciencia conmigo, pero me centro más en que yo no estaba preparado; no busco excusas en terceros, la responsabilidad fue mía y acerté dando un paso al costado para seguir mi carrera en otro equipo” comentó el delantero.

Le podría interesar: Luis Suárez recibió elogios de campeón en Portugal: “Ahora todo está más distribuido”

Sobre este partido y la constante comparación con Viktor Gyökeres

El análisis sobre el próximo partido: “Procuramos pensar en nosotros, las claves del partido y hacer las cosas bien. Tenemos al frente aún gran rival que viene en gran momento, pero estando en plena forma y plena actividad, con y sin balón, podemos llevarnos el partido. Marsella tiene grandes jugadores, han hecho una plantilla increíble, se han reforzado de la mejor manera. Pero es un partido más, son jugadores y tienen dos piernas como nosotros. Será un bonito partido para el espectador”.

Sobre el buen momento de Luis Suárez: “Estoy en el mejor momento de mi carrera y de mi vida. Faltan cosas para llenar vacíos que tengo, pero lo trabajo a diario. He llegado a Sporting para ser feliz, lo he sido desde el primer momento; la gente me ha hecho sentir a gusto, mi familia está encantada. He tenido años malos, pero ahora mismo a nivel personal es totalmente plenitud”.

Lea también: Jürgen Klopp sobre el reemplazo de Luis Díaz en Liverpool: “Todos se comerán sus palabras”